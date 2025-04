Alba Díaz explota en las redes sociales: «Dejadme en paz»

Son muchas las ventajas que ofrecen las redes sociales para los famosos. Son una ventana para darse a conocer a sus seguidores y también una forma de publicitar su trabajo, pero no todo es bueno. Los rostros conocidos tienen también que aceptar las críticas de los usuarios, unas con buena intención y otras no tanto. Algunos simplemente obvian los comentarios negativos, pero otros no los soportan.

Una de ellas es Alba Díaz , la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz el Cordobés, que, cansada de los últimos comentarios que le han dedicado en las redes ha estallado. Esta harta que por todo la critiquen. En esta ocasión ha sido porque en medio de esta crisis sanitaria se ha trasladado a su casa de campo en Andalucía cuando no era lo recomendado por las autoridades sanitarias para no propagar el virus.

Por eso no ha dudado en publicar un vídeo hablando sobre lo que ha tenido que soportar por su traslado. Ha eliminado todos los comentarios malintencionados y críticos de la foto que subió en el campo de Sevilla con su padre, titulada «Mi cuarentena», y no ha dudado también en cargar contra la prensa del corazón , tachando a los profesionales de «malas personas».

«Podéis criticar lo que queráis, como lleváis haciendo desde que cumplí 18 años», comienza diciendo en el vídeo de ocho minutos de duración. «Salí dos días antes de que empezara la cuarentena y no tenéis derecho a inventaros que estoy poniendo en peligro a nadie cuando estoy aislada en el campo con mi familia», prosigue Alba Díaz.

La hija de Vicky Martín Berrocal no quiere seguir en este mundillo de la prensa: «No quiero pertenecer a este mundo de críticas y falsedad. Os pido que si tenéis corazón y sois humanos me dejéis en paz». Se define como una buena persona que trabaja como influencer y se paga sus estudios, y admite que no entiende por qué recibe tantas críticas en las redes sociales. «Pido que os olvidéis de mí, centraos en otra gente. Yo me quedaría a vivir en el campo toda la vida rodeada de caballos y de vacas. Dejadme en paz », termina diciendo.