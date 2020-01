Ya hay acuerdo entre Isabel II y los Duques de Sussex: renuncian al tratamiento de alteza real y no recibirán dinero público Buckingham Palace ha anunciado que su nieto y su esposa reprondrán el dinero que se invirtió en la reforma de Frogmore Cottage (su residencia en Windsor)

El Príncipe Harry y Meghan Markle no usarán más sus títulos de la Familia Real británica y no serán tratados como tal, según ha informado Buckingham Palace en un comunicado. «Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia», ha dicho la Reina Isabel II en la misiva. Estos cambios en la familia real británica tendrán efecto a partir de primavera, aunque no ha trascendido qué ocurrirá con la seguridad del matrimonio. Ni el número de efectivos así como quién correrá con los gastos.

«Después de muchos meses de conversaciones», comienza el comunicado de la Reina, «hemos encontrado una salida constructiva que ayude a mi nieto y su familia». «Reconozco los desafíos a los que se han enfrentado como resultado de un intenso escrutinio durante los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente», añade.

Además, la Reina ha agradecido «su dedicación y trabajo por todo el país, la Commonwealth y más allá», antes de recalcar lo «particularmente orgullosa» de la rapidez con la que Meghan Markle se ha convertido en una más de la familia.

En otro comunicado, Buckingham Palace ha anunciado que los Duques de Sussex no recibirán fondos públicos y repondrán el dinero que se invirtió en la reforma de su palacio, Frogmore Cottage. El coste ronda los 2,8 millones de euros. El reembolso del gasto de las obras no significa, sin embargo, que el matrimonio abandone el lugar. Y mientras estén en Reino Unido, este palacete situado en Windsor, será su residencia habitual.

Otro extremo que se ha aclarado es el futuro de la prestación que recibían del Ducado de Cornualles. El Príncipe Harry y Meghan Markle no dispondrán del dinero que, hasta ahora, percibían por parte del Príncipe Carlos. Una cantidad que representaría el 95 % de sus ingresos.