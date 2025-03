La lucha de un estrella Michelin por cobrar el seguro tras el cierre obligado de sus restaurantes por el Covid

Las disquisiciones interpretativas acerca de si un bar o un restaurante interrumpió su actividad por causa del coronavirus Covid-19 o por las medidas gubernamentales extraordinarias que se tomaron durante los primeros compases de la pandemia, es algo de lo que los hosteleros no deberían preocuparse. Así se pronunció la Audiencia Provincial de Gerona , el pasado mes de febrero, cuando una pequeña pizzería gerundense demandó a su aseguradora para cobrar su póliza por el cese de actividad derivado de los obligados cierres por motivos sanitarios. La Justicia desmontó así el argumento en el que se escudaba la compañía de seguros para no pagar a su asegurado lo contenido en su contrato en estas dramáticas circunstancias. Esa conclusión judicial ha abierto la puerta a empresas y grupos más grandes que, como el chef Romain Fornell , se han lanzado de cabeza a un litigio con sus aseguradoras para intentar obtener una compensación económica que atenúe las importantes pérdidas padecidas por su negocio.

El francés, afincado en Barcelona y propietario entre otros del restaurante Caelis –una estrella Michelin, en el Hotel Ohla de la Via Laietana–, decidió demandar el pasado verano a Generali Seguros por negarse a reconocer su derecho a percibir una compensación económica por el cierre obligado de parte de sus locales el año pasado. En concreto, grupo que controla estos establecimientos, Gôut Rouge, dirige y gestiona bajo la batuta de Fornell 14 espacios gastronómicos. Solo diez de ellos entran dentro de la citada demanda. Su abogada, Virginie Molinier , explica a ABC los vericuetos que su representado se ha encontrado a la hora de reclamar sus derechos a la compañía italiana de seguros.

A su juicio, la decisión de la Audiencia Provincial de Gerona abre la puerta no sólo a su cliente si no a todos aquellos que hayan suscrito pólizas de seguro específicas para proteger los riesgos asociados a su negocio, incluidos los de un cese derivado de una ' pérdida de explotación ' o 'paralización de la actividad'. «Son muchos los que declararon a sus aseguradoras la existencia del siniestro alegando su cobertura por razón de dicha garantía», explica la asesora legal del chef desde el despacho . Se trata de una cobertura que incluye una cantidad equivalente a la explotación de estos locales durante un periodo máximo de tres meses. La cantidad fija reclamada, que desean no hacer pública, es «importante». «Aunque es algo perfectamente asumible por una aseguradora de su tamaño», explica Molinier.

«La reciente decisión rechaza entrar en disquisiciones acerca de si debe distinguirse si el negocio se interrumpió por causa del virus o por las medidas gubernamentales que, bajo la forma de decretos, ordenaban bajar persianas o imponían restricciones –reducción de aforos y horarios de servicio, entre otros–. Y se centra en determinar si la redacción de las circunstancias que determinan cuándo se aplica y cuándo no una cobertura y, en particular, la del reembolso de las pérdidas sufridas por la paralización de la explotación del tomador del seguro, es de naturaleza limitativa y, por lo tanto, tiene que cumplir los requisitos de la Ley de seguros », explican desde el mencionado despacho. «La conclusión de la Audiencia Provincial es positiva: las condiciones que resuelven la aplicación de la cobertura tienen la naturaleza jurídica de cláusulas limitativas».

Las cláusulas han de ser explícitas

Es decir, que el tomador de la póliza ha de ver destacadas de forma especial en su contrato, ya sea en las condiciones generales o en las condiciones particulares, esas exclusiones. Y, por otra parte, que las mismas estén expresamente aceptadas por el tomador del seguro. «No pueden tener un carácter sorpresivo cuando el cliente acuda a ellas. Clientes además que suelen ser legos en temas de seguros», defiende la abogada. Generali, tal y como relata, se escuda en que esa determinada cobertura por cese de actividad ha de venir propiciada por un siniestro de naturaleza material –un incendio o una inundación, por ejemplo–. Un extremo que aseguran no está explicitado en las condiciones de la póliza. «Obviamente es la aseguradora, al rechazar la cobertura del riesgo, quien tendrá que acreditar estas dos condiciones, implicando su consentimiento expreso a dicha limitación de sus derechos», añaden las fuentes jurídicas consultadas.

La clave que abre la puerta a muchos restauradores y hosteleros de todo el país a reclamar sus pertinentes indemnizaciones reside en la interpretación judicial que determina que los asegurados no pueden anticipar que la cobertura no se aplique en caso de no haber sido expresamente previsto el siniestro que genera su solicitud. En este litigio, una pandemia imprevisible que ha obligado a tomar medidas extraordinarias nunca vistas en España. «La sentencia recoge la jurisprudencia previa que establece que 'se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que introducen –es decir, que no le sorprendan–, y que sean razonables, que no vacíen el contrato de contenido y que no frustren su fin económico y, por tanto, que no le priven de su causa'», informan desde M&B Abogados.

«Las aseguradoras no se van a hundir»

La demanda a una aseguradora, la primera de un chef con estrella Michelin , llega después de que la Justicia francesa diera la razón el año pasado a varios empresarios que reclamaron a sus respectivas compañías el abono de sus pólizas. Entre las más afectadas está la aseguradora AXA, que fue condenada durante los primeros meses de la pandemia por el Tribunal de Comercio de París a indemnizar a la sociedad Maison Rostang de Stéphane Manigold, titular del restaurante Le Bistrot d’à côté Flaubert , por motivos similares. En su caso, por la pérdida de explotación sufrida como consecuencia del cierre administrativo decretado por el Gobierno francés. «Fue mediante un procedimiento de urgencia que recoge el Derecho francés y que en España no existe», explica Molinier.

En España, por el momento, no han trascendido demandas a aseguradoras de este tipo más allá de las contenidas en esta información. Tras el caso de este restaurante, muy mediático en Francia, se abrió el debate público de si una cascada de reclamaciones a las aseguradoras en esta línea podría llegar a hundir el sector. «Se demostró que no, ya que apenas el 7 % de los hosteleros franceses contratan pólizas con este tipo de coberturas especiales. Si en Francia, con una tradición de asegurar los bienes mucho más extendida que aquí no supone un peligro para el sector, estas reclamaciones en España tampoco lo supondrán. Las aseguradoras no se van a hundir», opina la asesora legal de Romain Fornell.

AXA, en el país galo, tomó la decisión de reforzar sus previsiones para reclamaciones de este tipo y aseguró que indemnizará a todos aquellos clientes cuyas pólizas sean «ambiguas en cuanto a la cobertura del riesgo de pandemia». El proceso judicial de Manigold, dueño de otros cuatro restaurantes en París, extendió el debate sobre estas reclamaciones a Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos . El empresario aseguró haber recibido solicitudes pidiendo detalles tanto de su contrato como del fallo del tribunal, según informó en su momento Reuters.