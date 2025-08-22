Las siete novedades de belleza más buscadas del verano

En verano el neceser cosmético se aligera, porque la relajación que suele conllevar esta época con las vacaciones, muchas veces, es suficiente para lucir una piel radiante. Sin embargo, hay cuidados que no se pueden obviar, como la protección solar, la hidratación o el tratamiento de ciertos inconvenientes, como los granitos. Y las novedades más sorprendentes de la temporada van precisamente encaminadas a eso: una crema solar que optimiza la vitamina D, una loción corporal que huele a pistacho y que nos traslada a las playas de Brasil, un tratamiento innovador para mejorar en menos de una hora los granos. Pero hay más… El primer perfume de Selena Gomez, que se presenta en un envase accesible para todas las personas, una crema hidratante que te pone buena cara al instante, unos discos exfoliantes con forma de corazón y un tratamiento con tecnología de vanguardia para tratar las arrugas de la boca.

1 La protección solar con una nueva tecnología que optimiza la vitamina D: Heliocare 360ºAdvanced Gel SPF 50 de Cantabria Labs

Heliocare 360ºAdvanced Gel SPF 50 de Cantabria Labs. DR

Cantabria Labs es uno de los laboratorios españoles más innovadores en cuanto a la protección solar y este verano ha incorporado una nueva tecnología patentada, de origen natural que, entre otros beneficios, optimiza la funcionalidad de la vitamina D para que la piel reciba solo lo mejor del sol. ASPA-FERNBLOCK®, patentada por sus efectos fotoprotectores, está formulada a base de la combinación de dos extractos diferentes de Aspalathus Linearis y uno de Polypodium Leucotomos (Fernblock®, con actividad antioxidante y fotoinmunoprotectora,). La unión de ambos extractos aportan beneficios fotoprotectores extra a las fórmulas de Heliocare, potencia el factor de protección, aumenta el tiempo de protección y también tiene beneficios a nivel de piel: contribuye a mejorar la funcionalidad de la Vitamina D1. Esta nueva tecnología es la base de la línea solar Heliocare, entre cuyas novedades este verano destaca Advanced Gel SPF 50, una protección solar para toda la familia, una combinación óptima y eficiente de filtros solares, vitamina E y ASPA-FERNBLOCK® que ayuda a prevenir y reparar el daño solar. Su textura gel es ligera, de rápida absorción y fácil de extender, se puede aplicar sobre la piel húmeda y es resistente al agua, a la arena y al sudor. Apto para pieles sensibles y para niños a partir de 2 años. Precio: 29,99 euros, 250 ml.

2 El primer perfume de la cantante Selena Gomez: Rare Eau de Parfum

Rare Eau de Parfum. DR

Selena Gomez es una de las muchas celebrities que han visto en la cosmética un buen negocio. La actriz arrasa con su marca Rare Beauty que cuenta con todo tipo de maquillajes, así como algunos productos de cuidado facial y corporal, y que también se distingue por sus acciones de apoyo a la salud mental. El último lanzamiento de la firma no ha tardado en viralizarse: se trata del primer perfume. Rare Eau de Parfum se abre con notas de caramelo cremoso y pistacho, que dan paso a una dualidad exquisita: la de la vainilla envolvente y el jengibre picante. El broche de oro lo pone el sándalo terroso. Luminosa y profunda, familiar y sorprendente, es una fragancia que evoluciona en cada momento. «Mis días nunca son iguales, así que quería una fragancia que evolucionara conmigo según la situación y el momento. Algo que pudiera llevar en casa, en una mañana tranquila cualquiera, o en una gran noche de fiesta y que siempre me quedara bien», explicó Selena Gómez en su lanzamiento. Ha sido elaborada en Francia con ingredientes de todo el mundo: pimienta rosa picante de Australia, jengibre de Nigeria, granos de cacao reciclados de África Occidental, sándalo de Nueva Caledonia o haba tonka de Venezuela. Además, el frasco ha sido diseñado para ser accesible, garantizando una aplicación cómoda y sin esfuerzo para todo el mundo. Precio: 79 euros, 50 ml, en Sephora.

3 La crema hidratante que cuida la piel y pone buena cara al instante: Íride de Arturo Alba

Íride Tono radiante y luminoso de Arturo Alba. DR

Los productos cosméticos multifunción cobran, cada vez, mayor interés, porque facilitan la rutina de cuidados diaria. Esa máxima sigue Íride, la crema desarrollada por el cosmetólogo Arturo Álvarez-Bautista. Este producto destaca por su acción hidratante, antioxidante y unificadora del tono. Su fórmula, con cuatro tipos de ácido hialurónico, colágeno, extractos botánicos y pigmentos minerales adaptativos, hidratan la piel, la protegen del daño oxidativo y la mejoran, dándole un tono más luminoso y radiante. Sirve para todos los colores de piel, porque se adapta, unificando y aportando un poco de color, sin llegar a ser maquillaje. Se puede usar sobre la piel limpia, después del sérum y del protector solar (o antes de éste). También es una perfecta base antes de aplicar maquillaje. Arturo Álvarez-Bautista es licenciado en química y doctor en nanomedicina, y tiene un máster en formulación cosmética. Durante años se dedicó a la investigación del cáncer de piel y de colon, hasta que dirigió su carrera a la cosmética. Fue director científico de diversos laboratorios y hace unos años lanzó su propia marca, Arturo Alba, de venta en farmacias, y con una firma apuesta por la cosmética activa de alto rendimiento. Precio: 47 euros.

4 La crema corporal con el aroma más viral del verano: Body Badalada de Sol de Janeiro

Body Badalada de Sol de Janeiro. DR

Sol de Janeiro se ha convertido en los últimos años en una de las marcas de belleza más virales del mundo. Sus brumas perfumadas y sus cremas corporales, inspiradas en la cultura playera de Río de Janeiro, causan sensación por sus texturas sensoriales y sus aromas adictivos. Tras éxitos como la manteca corporal Brazilian Bum Bum Cream o la bruma Cheirosa 62, este verano la marca, nacida en Nueva York, lanzó su primera loción corporal, Body Badalada, que ofrece una hidratación ligera, pero duradera, gracias a una fórmula que incluye caña de azúcar brasileña, fuente natural de ácido glicólico, que potencia la hidratación en la superficie de la piel: un complejo de siete ácidos hialurónicos, con siete pesos moleculares que penetran en profundidad, para hidratar la piel; y aceite de nuez de Brasil, rico en vitamina E y omegas 3 y 6, que nutren y mejoran la hidratación. Además, esta crema corporal incluye el icónico aroma Cheirosa 62, con notas de pistacho y caramelo salado. Precio: 32 euros, 400 ml.

5 El tratamiento con sello español que rejuvenece los labios: Corsica Essence de Lico

Corsica Essence de Lico. DR

Los labios necesitan algo más que hidratación conforme pasan los años, porque también envejecen. Su piel, más fina y con unas características especiales, se afina, se agrieta y puede presentar arrugas. Así lo explica, Estefanía Ferrer, ingeniera química y CEO de Lico Cosmetics, que presentó este verano su propuesta para unos labios más jóvenes. «Su piel es muy diferente a la del resto del rostro ya que tiene entre 3 y 5 capas celulares mientras que la de la cara tiene entre 16 y 20 capas. Además de esta diferencia cuantitativa, también carece de glándulas sebáceas y sudoríparas y normalmente tiene un estrato córneo muy fino o inexistente. Todo esto hace que la piel de los labios sea más delgada y tenga problemas para mantener su hidratación, regular su temperatura y protegerse de agentes externos como el frío o la exposición solar». Corsica Essence consta de dos pasos, un exfoliante químico, en formato sérum, que consigue renovar la piel de los labios en 16 días, y un tratamiento (con diferentes tipos de ácido hialurónico y un micropéptido biónico) que trabaja en sinergia para tratar las arrugas verticales, aumentar el volumen de los labios y redibujar el arco de Cupido. «Al llevar a cabo una exfoliación labial conseguimos eliminar la capa más externa de células muertas, potenciando así la renovación celular, previniendo grietas y estimulando el riego sanguíneo. Además, se favorece la absorción de los activos que se apliquen posteriormente, se unifica el tono y se consigue una suavidad duradera». Precio: 43,90 euros, el peeling y 45,90 euros, el tratamiento.

6 El tratamiento invisible y con efecto inmediato para los granitos: Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate de The Ordinary

Sulfur 10% de The Ordinary. DR

El acné es uno de los problemas de la piel que afecta a un mayor número de personas, y no solo durante la adolescencia. Su abordaje debe ser integral, y en ocasiones requiere de tratamientos prescritos por dermatólogos. Cuando se trata de un granito puntual, los parches se convierten en una solución eficaz y rápida. The Ordinary acaba de presentar una nueva versión de estos, un cosmético en polvo que se convierte en crema, que trata de forma inmediata los brotes inflamados, y cuyo formato resulta perfecto para llevar siempre encima. Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate, que está formulado, como su propio nombre indica, con un 10% de azufre, reduce la apariencia del enrojecimiento y equilibra el exceso de grasa, con resultados visibles en solo una hora, según la marca. Se presenta en una textura innovadora que pasa de polvo a crema, y que permite una dosificación regulable y una aplicación sencilla en el grano. El polvo se convierte en una emulsión que se integra de manera discreta en la piel. El frasco equivale a más de 150 parches para granitos. Precio: 10,50 euros.

7 Los discos exfoliantes más prácticos y bonitos: The Porefect Pad de Yepoda

The Porefect Pad de Yepoda. DR

La cosmética coreana es referente en todo el mundo y una de las últimas marcas en llegar a nuestro país ha sido Yepoda, que desembarcó en Sephora la pasada primavera. Entre sus productos destacan The Porefect Pad, unos discos tónicos que exfolian la piel, reducen imperfecciones, eliminan el exceso de grasa e incluso hidratan. A sus beneficios se une su forma de corazón, tan instagrameable como práctica, para poder llegar a las zonas más difíciles del rostro. Estos discos incluyen en su fórmula agua de rosas y tres tipos de ácidos, alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos y polihidroxiácidos, que actúan en diferentes niveles para renovar la piel, sin comprometer la barrera cutánea, de forma que son aptos, incluso, para las pieles más sensibles. El packaging incluye unas pinzas para coger cada disco y poder colocarlos en el rostro, ya sea para usar como mascarilla en una zona concreta o pasándolo suavemente por rostro y cuello. Con el uso continuo, la piel presentará más uniforme, con los poros menos visibles, y con un brillo más saludable. Precio: 29 euros.

Reportar un error