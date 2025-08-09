Maquillaje de verano, a prueba del sol y el agua
Las tendencias de la temporada, qué productos usar en la playa y cómo lograr que se mantenga intacto a pesar del calor
Sofía Vergara: «Me gusta verme bien, no salgo sin maquillaje nunca, ni siquiera cuando voy a la piscina»
El verano es para descansar y disfrutar de las vacaciones, pero también es un momento de máxima actividad social, de reencuentros con familia y amigos y de querer estar radiante. En estos meses es más fácil verse bien, la relajación y el sol ayudan a ... lucir una piel, en general, más lustrosa. Sin embargo, el maquillaje sigue siendo esencial para muchas personas que prefieren no exponerse a los rayos UV, para evitar sus riesgos. O para aquellas, que aún exponiéndose, buscan un toque de color para potenciar labios, ojos o mejillas.
Con las altas temperaturas apetece algo más ligero y refrescante, y, de hecho, las tendencias del verano van por ahí: looks relajados, que realzan la belleza natural. Para conseguir, además, que el maquillaje no acabe emborronado por el sudor, los espráis fijadores y los productos 'waterproof' se convierten en los mejores aliados.
Preparar la piel, la clave para conseguir el acabado 'glow'
Este verano se sigue llevando la piel luminosa, que se identifica con la salud y la juventud. Aunque existen un montón de productos que prometen ese 'glow', la clave para conseguir una tez radiante, es cuidarla día y noche con una rutina que se adecúe al tipo de piel, y en la que no falten la limpieza, la protección, la hidratación y la exfoliación.
Las maquilladoras coinciden en que lograr la 'glass skin' es posible con una buena preparación previa al maquillaje. Regina Capdevila, colaboradora de Maybelline NY, recomienda «preparar la piel con sérum, crema hidratante, brumas...».
La maquilladora Eva Escolano se decanta por «mezclar productos 'glow' en crema con la propia crema hidratante o la protección solar para lograr esa luminosidad, que sigue triunfando este verano».
Si se han de usar bases de maquillajes, las BB Cream, las cremas solares con color, las aguas de maquillaje o los 'skin tint' se convierten en las mejores opciones, ya que ofrecen una cobertura ligera o transparente, pero consiguen unificar el tono de la piel y aportarle un mejor color.
El bronceado más seguro
El tono ligeramente bronceado de la piel sienta muy bien, pero el sol se debe tomar siempre con protección solar alta, porque no solo puede provocar cáncer de piel o quemaduras, también es responsable del envejecimiento prematuro. La alternativa más saludable es utilizar los polvos de sol o bronceadores en crema. Se trata del cosmético del verano, el que no puede faltar en la rutina de las mujeres que quieren proteger su piel, pero no renuncian a una tez 'besada por el sol'.
Las marcas de cosmética apuestan este verano por polvos que mezclan tonos terrosos, con rosas, corales, naranjas… para conseguir así un bronceado 'glow' natural y sofisticado. La maquilladora Beatriz Nicolin, del equipo de Guerlain, recomienda aplicarlos «en las zonas donde llegaría el sol de forma natural, como la frente, las sienes, los pómulos y el puente de la nariz».
Ojos, labios y mejillas, a todo color
Aunque una tez bronceada puede ser suficiente para verse bien, combinada con un toque de gloss en los labios, el maquillaje en verano también se puede elevar, para eventos especiales como una boda o una cena. En los ojos, una forma sencilla de resaltarlos es usar máscaras de pestañas de colores. Eva Escolano aconseja «el verde o azul, para ojos marrones, y el burdeos, para ojos verdes».
En los labios, las tendencias son dispares, como explica Jordi Justribó, estilista de The Lab. «Vemos colores intensos y llamativos, como rojos vibrantes, naranjas y corales, perfectos para el verano. Sin embargo, también se llevan los tonos más naturales y nude, especialmente si el foco está en los ojos o en la piel luminosa. Los acabados mate siguen siendo tendencia, pero gana fuerza el gloss con un toque de brillo para un look más fresco y jugoso». Las mejillas también han cobrado gran protagonismo, con tonos rosas, naranjas y corales que combinan a la perfección con el bronceado, ya sea del sol o de los 'bronzers'.
