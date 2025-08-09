Suscribete a
ABC Premium

Maquillaje de verano, a prueba del sol y el agua

Las tendencias de la temporada, qué productos usar en la playa y cómo lograr que se mantenga intacto a pesar del calor

Sofía Vergara: «Me gusta verme bien, no salgo sin maquillaje nunca, ni siquiera cuando voy a la piscina»

Maquillaje de verano de Dior.
Maquillaje de verano de Dior. DR
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El verano es para descansar y disfrutar de las vacaciones, pero también es un momento de máxima actividad social, de reencuentros con familia y amigos y de querer estar radiante. En estos meses es más fácil verse bien, la relajación y el sol ayudan a ... lucir una piel, en general, más lustrosa. Sin embargo, el maquillaje sigue siendo esencial para muchas personas que prefieren no exponerse a los rayos UV, para evitar sus riesgos. O para aquellas, que aún exponiéndose, buscan un toque de color para potenciar labios, ojos o mejillas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app