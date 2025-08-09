Maquillaje de verano, a prueba del sol y el agua

El verano es para descansar y disfrutar de las vacaciones, pero también es un momento de máxima actividad social, de reencuentros con familia y amigos y de querer estar radiante. En estos meses es más fácil verse bien, la relajación y el sol ayudan a ... lucir una piel, en general, más lustrosa. Sin embargo, el maquillaje sigue siendo esencial para muchas personas que prefieren no exponerse a los rayos UV, para evitar sus riesgos. O para aquellas, que aún exponiéndose, buscan un toque de color para potenciar labios, ojos o mejillas.

Con las altas temperaturas apetece algo más ligero y refrescante, y, de hecho, las tendencias del verano van por ahí: looks relajados, que realzan la belleza natural. Para conseguir, además, que el maquillaje no acabe emborronado por el sudor, los espráis fijadores y los productos 'waterproof' se convierten en los mejores aliados.

Preparar la piel, la clave para conseguir el acabado 'glow'

Este verano se sigue llevando la piel luminosa, que se identifica con la salud y la juventud. Aunque existen un montón de productos que prometen ese 'glow', la clave para conseguir una tez radiante, es cuidarla día y noche con una rutina que se adecúe al tipo de piel, y en la que no falten la limpieza, la protección, la hidratación y la exfoliación.

Las maquilladoras coinciden en que lograr la 'glass skin' es posible con una buena preparación previa al maquillaje. Regina Capdevila, colaboradora de Maybelline NY, recomienda «preparar la piel con sérum, crema hidratante, brumas...».

La maquilladora Eva Escolano se decanta por «mezclar productos 'glow' en crema con la propia crema hidratante o la protección solar para lograr esa luminosidad, que sigue triunfando este verano».

Si se han de usar bases de maquillajes, las BB Cream, las cremas solares con color, las aguas de maquillaje o los 'skin tint' se convierten en las mejores opciones, ya que ofrecen una cobertura ligera o transparente, pero consiguen unificar el tono de la piel y aportarle un mejor color.

Fotoprotector con color Fusion Water Magic SPF 50 de Isdin (26,95 euros), Polvos bronceadores Dior Forever Nude Bronze Glow (62 euros), Bronceador Chocolate Soleil Stick Crémeux de Too Faced (33 euros), Colorete líquido Sunkisser de Maybelline NY (8,50 euros) y Fijador de maquillaje Easy Bake Setting Spray de Huda Beauty (35 euros). DR

El bronceado más seguro

El tono ligeramente bronceado de la piel sienta muy bien, pero el sol se debe tomar siempre con protección solar alta, porque no solo puede provocar cáncer de piel o quemaduras, también es responsable del envejecimiento prematuro. La alternativa más saludable es utilizar los polvos de sol o bronceadores en crema. Se trata del cosmético del verano, el que no puede faltar en la rutina de las mujeres que quieren proteger su piel, pero no renuncian a una tez 'besada por el sol'.

Las marcas de cosmética apuestan este verano por polvos que mezclan tonos terrosos, con rosas, corales, naranjas… para conseguir así un bronceado 'glow' natural y sofisticado. La maquilladora Beatriz Nicolin, del equipo de Guerlain, recomienda aplicarlos «en las zonas donde llegaría el sol de forma natural, como la frente, las sienes, los pómulos y el puente de la nariz».

Se puede ir maquillada a la piscina, usando cosméticos waterproof. FREEPIK En la piscina y la playa, cosméticos ‘waterproof’ El maquillaje no parece, a priori, compatible con un día de playa o piscina, pero para las más presumidas también hay opciones. El maquillador Jordi Justribó recomienda «maquillaje ‘waterproof’ o resistente al agua, como bases ligeras, correctores y máscara de pestañas. Hay que usar protector solar en la piel antes del maquillaje y un poco de polvo compacto para matizar. Para que dure más, se puede aplicar un ‘primer’ y productos en crema o gel, y siempre difuminar bien. No hay que olvidar llevar un espray fijador para mantenerlo intacto». Para reaplicar la crema solar -imprescindible cada dos horas y siempre después del baño-, sin estropear el maquillaje, la mejor opción son los espráis o brumas con SPF. Es importante, además, tener en cuenta que si se utilizan productos ‘waterproof’, la limpieza posterior de la piel tiene que ser exhaustiva, porque no siempre resulta fácil eliminar los restos, sobre todo de las máscaras de pestañas. Eva Escolano aconseja utilizar «desmaquillantes bifásicos o con base de aceite. La clave está en empapar bien el algodón con este tipo de productos, y dejarlo unos 30-40 segundos sobre el ojo, para que se moje bien, y, a continuación, retirar de dentro a fuera, sin arrastrar». Para limpiar la piel, lo más recomendable es la doble limpieza, primero con un limpiador en base aceite y, a continuación, con otro producto a base de agua. Y tras la limpieza, hay que hidratar muy bien, porque en verano la piel siempre está más reseca y sensible por el sol.

Ojos, labios y mejillas, a todo color

Aunque una tez bronceada puede ser suficiente para verse bien, combinada con un toque de gloss en los labios, el maquillaje en verano también se puede elevar, para eventos especiales como una boda o una cena. En los ojos, una forma sencilla de resaltarlos es usar máscaras de pestañas de colores. Eva Escolano aconseja «el verde o azul, para ojos marrones, y el burdeos, para ojos verdes».

Pintalabios Rouge Coco Flash de Chanel (50 euros), Máscara de pestañas Wonder Volume XXL: 02 Extreme Blue de Clarins (38 euros), Sombra de ojos y lápiz 12h Colourful Stick & liner de Sephora Collection (13,99 euros), Eyeliner waterproof de Camaleon Cosmetics (8,95 euros), Paleta de sombras de ojos The Brow Glue de Nyx Professional Makeup (8,95 euros); y Barra de labios efecto bálsamo Click‘N Kiss Shiny Lipstick de Veralab (19 euros).

En los labios, las tendencias son dispares, como explica Jordi Justribó, estilista de The Lab. «Vemos colores intensos y llamativos, como rojos vibrantes, naranjas y corales, perfectos para el verano. Sin embargo, también se llevan los tonos más naturales y nude, especialmente si el foco está en los ojos o en la piel luminosa. Los acabados mate siguen siendo tendencia, pero gana fuerza el gloss con un toque de brillo para un look más fresco y jugoso». Las mejillas también han cobrado gran protagonismo, con tonos rosas, naranjas y corales que combinan a la perfección con el bronceado, ya sea del sol o de los 'bronzers'.