La moda del pistacho llega a la perfumería: aromas que huelen al fruto seco más deseado

El pistacho está causando furor en todo el mundo. Su rico sabor y sus múltiples beneficios para la salud (rico en fibra y antioxidantes) lo han convertido en el fruto seco más buscado. Pero más allá de la gastronomía, el pistacho también ha conquistado la perfumería, desde las marcas comerciales, hasta las de autor. La tendencia de los perfumes gourmand ha supuesto el descubrimiento de nuevos ingredientes, además de los clásicos, como la vainilla, el caramelo o el chocolate. Y entre ellos, está el pistacho. La perfumista Adriana Medina nos cuenta que «el pistacho aporta un giro delicioso y poco convencional. Añade calidez, cremosidad y un toque sutilmente tostado que resulta muy goloso. Muchos consideran las fragancias con pistacho gourmand pero para mí es un toque acogedor sin ser demasiado dulce».

¿Qué aporta el pistacho a la perfumería?

Pero, ¿cómo huele el pistacho? Según la perfumista Adriana Medina, «es un aroma suave, con carácter cremoso y un ligero toque tostado que recuerda al fruto seco. Personalmente, me recuerda mucho a un día de verano: rico, reconfortante y con una sensación casi láctea cuando se combina con notas como la vainilla y la haba tonka. Resulta muy envolvente sobre la piel».

El pistacho se ha empezado a usar hace relativamente poco en perfumería. Podemos encontrar fragancias que realizan una auténtica oda al fruto seco de moda, y otras que la incluyen solo como una nota más de su fórmula. El resultado, lógicamente, es muy variado, dando lugar a perfumes florales, cítricos, gourmands…

Para Adriana Medina «su creciente popularidad tiene que ver con una búsqueda de aromas más personales, reconfortantes y, en cierto modo, nostálgicos, pero con un giro contemporáneo. El pistacho representa muy bien esa dualidad: es familiar pero sorprendente, comestible pero sofisticado».

A continuación te dejamos una selección de perfumes en cuyas notas puedes encontrar pistacho.

La Playa de Carner Barcelona

La Playa Eau de Parfum de Carner Barcelona. DR

Un perfume sin género, que se incorpora a la colección Mediterráneo de la firma y que se inspira en la felicidad pura de un día de verano bajo el sol. Es una fragancia cremosa y adictiva, de la familia afrutada y dulce, con notas de pistacho, leche de coco y un toque de vainilla. Creado por la perfumista Adriana Medina, se abre con la bergamota italiana, la flor de azahar y el ylang ylang de Madagascar. En el corazón, la leche de coco y el pistacho aportan la textura cremosa, de verano interminable. En la base, la vainilla, el haba tonka y el almizcle dejan una estela cálida y envolvente. Precio: 115 euros, 50 ml.

Pistacho Cousin Eau de Parfum de Liquides Imaginaires

Pistachio Cousin Eau de Parfum DR

Es una fragancia cítrica y gourmand que sorprende por su dualidad: luminosa y refrescante como una brisa mediterránea, y rica y envolvente como un postre aromático. Una composición que rinde homenaje al Árbol de la Vida y al poder evocador de los ingredientes inesperados. La apertura es vibrante y chispeante con bergamota, limón y naranja italiana reciclada, que se entrelazan con un acorde crujiente de pistacho que aporta textura y originalidad. En el corazón, el limón negro —curado en agua salada— revela una profundidad inesperada, acompañado por nerolí, petitgrain y té Earl Grey, que evocan el frescor floral y herbáceo de un jardín secreto. El fondo se construye como la corteza de un árbol aromático: sándalo australiano Orpur, pachulí, vetiver, cipriol e incienso crean una base rica, terrosa y ligeramente especiada que envuelve y reconforta. Precio: 190 euros, en Abanuc.

This is Her! Burning Love de Zadig&Voltaire

Burning Love This is Her! de Zadig&Voltaire. DR

Un floral exquisito que encarna la dualidad y los contrastes de la vida nocturna del verano. La dulzura se mezcla con la calidez, la inocencia con la tentación. Comienza con una explosión de frescor con la naranja italiana que crece en las laderas del Etna. El color de esta variedad se debe a la calidad del suelo volcánico y a la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. A continuación, las notas del licor de pistacho evocan los despreocupados placeres de un cóctel de verano. En el corazón, se combina el té verde y la castaña, creando un sutil equilibrio entre el frescor y la calidez. Seductora y sensual, la fragancia termina con notas amaderadas de sándalo y cedro, combinadas con el salvado de trigo. Precio: 131 euros, 100 ml.

Cheirosa 62 de Sol de Janeiro

Cheirosa 62 de Sol de Janeiro. DR

La bruma corporal perfumada que te transporta a las playas de Río de Janeiro. Inspirada en los aromas de pistacho y caramelo de mantequilla salada de la crema Brazilian Bum Bum. Uno de los primeros perfumes con el pistacho como protagonista. Precio: 26 euros, 90 ml.

Angel Stellar Eau de Parfum Lumineuse de Mugler

Angel Eau de Parfum Lumineuse de Mugler. DR

Una interpretación ultramoderna y deslumbrante del icónico universo Angel que también cuenta con pistacho entre sus ingredientes. Angel marcó un antes y un después en el mundo del perfume, creando la categoría de fragancias gourmand e instaurando el frasco en forma de estrella como un verdadero objeto de culto. Elaborado por los perfumistas Louise Turner y Jacques Huclier, este Eau de Parfum Lumineuse propone un viaje sensorial a través de una galaxia de contrastes. El corazón cremoso de pistacho se funde con la dulzura empolvada de la vainilla Bourbon y un estallido brillante de bergamota, enmarcados por una arquitectura olfativa de maderas voluptuosas y pachulí. El resultado: una fragancia gourmand en polvo que seduce con su sofisticación ultra sensorial. Precio: 125 euros, 50 ml.

Yum Pistachio Gelato 33 Eau de Parfum de Kayali

Yum Pistachio Gelato 33 Eau de Parfum de Kayali. DR

Este perfume se abre con explosiones gourmet de avellana y pistacho entrelazadas con ron para una primera impresión irresistible. En el corazón, la peonía blanca aporta una fragancia rosada y melosa, mientras que el lirio de los valles conserva un magnífico equilibrio entre suavidad, frescura y sofisticación. En el secado, disfrute de una deliciosa sobredosis de crema batida, malvavisco ligero y sándalo aterciopelado para obtener un aroma delicioso. Precio: 95 euros, 50 ml.

Spiky Muse de Ex Nihilo

Spiky Muse de Ex Nihilo. DR

Un perfume con identidad propia, capaz de seducir por su autenticidad y sofisticación. La combinación de frescura, notas florales y una base amaderada lo convierte en una opción versátil y elegante, ideal para quienes buscan una fragancia que escape de lo convencional. Su estructura olfativa parte de una salida vibrante con fresa natural reciclada (único perfume en el mundo que incluye fresa de verdad, según la marca), bergamota y un toque especiado de pimienta rosa. En el corazón, los absolutos de rosa y un inesperado acorde de pistacho aportan profundidad y sofisticación. Finalmente, un fondo envolvente de madera de cedro, Akigalawood y haba tonka confiere un aire sensual y misterioso. Precio: 280 euros, 100 ml, en Isolée.

Fortuitous Finley Portraits de Penhaligon's

Fortuitous Finley Portraits de Penhaligon's. DR

El nuevo perfume de la Colección Portraits también incluye pistacho en su fórmula. Abren la fragancia el cardamomo y la pimienta negra. A continuación, la sofisticada intensidad del pistacho salado galopa junto a la violeta. Llega después el pachulí y el lirio. Debajo de todo ello perdura el cuero, un suave ante que acompaña a este corcel inesperado. Precio: 275 euros, 75 ml.

New Notes Latte Pistachio Extracto de Perfume

New Notes Latte Pistachio Extracto de Perfume. DR

Dulce, envolvente y adictiva, este perfume gourmand parece un auténtico postre. Desde el primer instante, las notas de crema de pistacho, leche caliente y un toque de caramelo salado acarician los sentidos con suavidad. En el corazón, acordes de praliné, vainilla y frutos secos crean una textura rica y redonda. El fondo, con almizcle suave y maderas cremosas, deja una estela densa, cálida y reconfortante. Precio: 160 euros, 50 ml, en Isolée.

