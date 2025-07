Sofía Vergara: «Me gusta verme bien, no salgo sin maquillaje nunca, ni siquiera cuando voy a la piscina»

Sofía Vergara ha presentado en Madrid Toty, la marca de belleza que lanzó en Estados Unidos en 2023 y que, por fin, desembarcó en nuestro país hace unos meses. El famoso apagón impidió que la actriz se reuniera con los medios de comunicación españoles para presentar su negocio cosmético, pero dos meses después la colombiana ha acudido a su cita para contar cómo surgió la idea y por qué eligió como partner a Cantabria Labs. También ha desvelado algunos de sus trucos de belleza para estar radiante a los casi 53 años (los cumple el 10 de julio, como ella misma ha señalado en la rueda de prensa con medios españoles).

El protector solar, su mejor arma para tener la piel radiante, y el inicio de Toty

Aunque confiesa tener «mil secretos de belleza», el que más le ha ayudado «es el protector solar, lo uso desde jovencita. Nací en Colombina, un país con mucho sol, en los 90 me mudé a Miami, allí todo el mundo adoraba broncearse, usábamos aceite, y nadie nos dijo que era algo malo. Pero afortunadamente, la cara siempre la protegí, mucho más que el escote o las manos».

Su pasión por los protectores solares (bloqueadores, para ella), le llevó a descubrir, en uno de sus viajes a España, Cantabria Labs, el laboratorio farmacéutico español con 30 años de experiencia, conocido especialmente por su línea de solares Heliocare. «Me encantan los productos de belleza de España, siempre he pensado que tienen los mejores protectores solares y cuando conocí el maquillaje con protección solar Heliocare 360º Compact, me enamoré. Durante años, antes de que existiera Amazon, lo encargaba a la gente que viajaba a España, y yo misma me llevaba la maleta cargada de ellos».

Entonces le propuso a su manager 'copiarlo', porque «en Estados Unidos, en aquel momento no había nada igual». Pero él pensó que era mejor ponerse en contacto con la firma responsable del producto y proponerles trabajar juntos. Así nació la 'joint' 'venture' entre Cantabria Labs y Sofía Vergara para lanzar Toty, desarrollada y fabricada por la compañía española en sus instalaciones de La Concha, en Cantabria.

Sofia Vergara y Juan Matji, presidente de Cantabria Labs. DR

Una línea cosmética que simplifica la rutina de belleza

Para Sofía Vergara, el punto fuerte de Toty es que «permite simplificar la rutina de belleza de las mujeres. No hay que tener 50 productos para verse bien. Mi producto favorito es la CC Cream Compact, que es maquillaje, protector solar (con SPF50) y además cuida la piel gracias a otros ingredientes, como antioxidantes o vitaminas. También me gustra mucho el sérum AHA Transforma, que mejora las arrugas, las manchas y la textura de la piel. y la brocha que es muy muy suave».

Ilumina CC Creamy Compact SPF 50 de Toty (54 euros).

Cada vez son más los famosos que apuestan por el negocio de la cosmética, pero mientra que algunos simplemente ponen su cara, Sofía Vergara ha querido estar involucrada en todo el negocio. Ha viajado hasta Cantabria para conocer la fábrica, le gusta probar decenas de productos para saber qué tendencias hay en el mercado, y no duda en echar para atrás cosméticos que no cumplen con los estándares que ella busca para su marca. «Lo lindo de nuestra marca es que son productos que sirven de verdad, para todas las mujeres, de cualquier edad. Los cosméticos que vendemos no son Mickey Mouse, son productos que sirven, no son lindos solo por el envase, o porque huelan rico, yo los uso y los recomiendo porque confío en ellos. Soy muy exigente, no quiero lanzar novedades porque sí, quiero que esté todo perfecto, no es una marca más».

"Los cosméticos que vendemos no son Mickey Mouse, son productos que sirven, yo los uso y los recomiendo, porque confío en ellos" Sofía Vergara

Tener detrás el aval del laboratorio dermatológico español con 30 años de experiencia es, sin duda, un punto a su favor. Toty se lanzó primero en el mercado estadounidense, para ello la fábrica tuvo que adaptarse, como reveló Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, durante la rueda de prensa. «Los productos que llevan factor de protección en Estados Unidos deben estar registrados por la FDA, así que hemos tenido que acondicionar la fábrica, y pasar todos los registros para entrar en el mercado americano».

El maquillaje que usa a diario

A Sofía Vergara le encanta cuidarse y verse bien, y así ha conseguido llegar a los 53 con una piel increible. «Pruebo muchos productos porque quiero saber qué esta de moda, pero por lo general, tengo una rutina muy sencilla, me lavo la cara, y me echo la CC Cream Compact, que la uso para el rostro, el escote, el cuello, e incluso las manos. Yo tengo rosácea, así que prefiero no abusar mucho de la cosmética. Por la noche, me limpio y aplico el AHA Transforma».

Sérum Transforma AHA de Toty (79 euros). DR

La actriz colombiana es consciente de que con la edad, hay que cuidarse más. «Ahora me cuido más, antes hacía deporte cuando podía, comía lo que quería, pero ahora me toca cuidarme. Trato de dormir bien, porque con la menopausia duermo peor, como saludable, hago ejercicio, pero todo con moderación, porque me gusta también pasármelo bien y no renuncio a salir de fiesta».

"Ahora me cuido más, trato de dormir más horas, hago deporte, como saludable, pero con moderación, me gusta pasármelo bien y no renuncio a salir de fiesta" Sofía Vergara

El maquillaje juega un papel clave en la vida Sofía Vergara, como demostró creando en su marca dos productos que combinan color, con protección solar y cuidados faciales. «Tengo 53 años casi, y sigo con el mismo pelo largo y los mismos escotes que hace 30 años. Me encanta verme bien, incluso aunque esté en la piscina, no quiero estar con la cara blanca, por el protector solar, como hace años… Tener el pelo arreglado, verme la piel bien, estar bien vestida… me gusta, pongo esfuerzo en ello, porque que me hace sentir bien».

La intérprete asegura que «no saldría a la calle sin maquillaje, salvo que fuera una emergencia. Necesito, al menos, mi CC Cream, un pintalabios y un toque de máscara de pestañas. Incluso durante el Covid, me maquillaba. La primera semana no me quité el pijama, pero entendí que necesitaba arreglarme aunque fuera para estar en casa viendo la televisión».

Por cierto, el nombre de la marca, Toty, hace referencia, según desveló Sofía Vergara, a su apelativo cariñoso. «La gente de Barranquilla me llama Toty. No sabía qué nombre ponerle a la marca, quería algo orgánico, algo mío».

