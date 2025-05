Pamela Anderson, Nicole Kidman y Zoe Saldaña estrenan los cambios de look más radicales en la gala Met 2025

La gala Met 2025 ya se ha celebrado y de nuevo quedarán para el recuerdo los llamativos looks de muchas de las celebrities. El debut de Georgina Rodríguez también pasará a la historia con un vestido lencero negro y un peinado con efecto mojado. El mismo que eligió Rosalía, la otra española que no se ha perdido el evento de moda más esperado del año. Además, en la alfombra roja de la gala también han sorprendido varios cambios de looks, pura inspiración para este verano. Pamela Anderson ha estrenado un bob con flequillo rejuvenecedor. Un corte de pelo similar ha elegido la ganadora del Óscar, Zoe Saldaña. Y la tercera celebrity que ha estrenado look ha sido Nicole Kidman con un corte de pelo a lo 'garçon' muy estiloso.

Pamela Anderson, la actriz que decidió posar en la alfombra roja sin maquillaje hace ya varios años, ha decidido cortarse su larga melena. No solo se ha reinventado como actriz, tras su fama de 'sex symbol', además, inspira a millones de mujeres, apostando por la belleza natural. Ahora, Pamela Anderson ha vuelto a sorprender en una alfombra roja, estrenando un corte bob con flequillo 'baby bangs', que es el más corto y arriesgado. La actriz ha lucido espléndida en la gala Met con un vestido cuajado de piedras y su nuevo corte de pelo. Como es habitual ha prescindido del maquillaje llamativo y solo ha añadido a su look algunas joyas.

Otra de las famosas que también ha sorprendido con un cambio de look ha sido Nicole Kidman. La actriz ha querido aprovechar la temática de la gala Met para resaltar su lado más masculino, apostando por un corte de pelo a lo 'garçon'. Jugando con el rubio y el castaño, que asoma por la parte inferior, y en las raíces, el nuevo corte de pelo de Nicole Kidman incluye un flequillo lateral largo, restándole así dramatismo al look.

El nuevo corte de pelo de Nicole Kidman GTRES

Enfundada en un vestido de organza de seda en color negra de Balenciaga, a sus 57 años ha vuelto a dar una lección de estilo.

Zoe Saldaña, flamante ganadora del Oscar por su papel en 'Emilia Pérez', también ha estrenado cambio de look en la gala Met. La actriz de origen dominicano se ha despedido de su larga melena y ha elegido un corte bob con flequillo. Sin duda el bob es uno de los cortes de pelo más favorecedores, y una opción perfecta para renovar una larga melena.

Zoe Saldaña con un bob. GTRES

La actriz ha optado por un bob muy corto, por encima de la mandíbula, que ha combinado con su llamativo estilismo en blanco y negro de Thom Browne, con escote en la espalda y lazo XXL.

