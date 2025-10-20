Suscribete a
ABC Premium

Vox critica que los ataques contra ellos se hayan «recrudecido»: «La izquierda es violencia»

Lamentan que Pablo Iglesias se haya ofrecido al Gobierno para «reventar» a la derecha

Podemos carga contra un Gobierno inoperante que «alimenta» a Vox y PP

José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox
José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox efe
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, ha criticado esta mañana el «clima de violencia» política que sufre su formación desde los últimos meses. Según ha declarado en la habitual rueda de prensa, el ataque de dos mujeres en un acto de información ... de la formación en Barcelona y el «ofrecimiento» de Pablo Iglesias de «reventar» la derecha son ejemplos claros de la situación actual que vive el partido. «La izquierda es violencia y eso lo ha entendido medio mundo civilizado», ha sentenciado el portavoz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app