Vox critica que los ataques contra ellos se hayan «recrudecido»: «La izquierda es violencia»

José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, ha criticado esta mañana el «clima de violencia» política que sufre su formación desde los últimos meses. Según ha declarado en la habitual rueda de prensa, el ataque de dos mujeres en un acto de información ... de la formación en Barcelona y el «ofrecimiento» de Pablo Iglesias de «reventar» la derecha son ejemplos claros de la situación actual que vive el partido. «La izquierda es violencia y eso lo ha entendido medio mundo civilizado», ha sentenciado el portavoz.

Los de Santiago Abascal no han tardado en desmentir las últimas informaciones acerca de las supuestas pérdidas económicas de la Fundación Disenso, presidida por el presidente de Vox. Fuster ha respondido ante esto afirmando que existe «mucho nerviosismo» y que el Tribunal Supremo ya anuló la sanción que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox. Desde Vox reconocen que «la mejor manera de conocer las cuentas del PSOE no es con los informes del Tribunal de Cuentas», sino «con los informes de la UCO».

El próximo miércoles el Senado debatirá y votará una moción para instar al Gobierno a aplicar las medidas del plan de inmigración del PP. Desde Vox no han desvelado su intención de voto, aunque si han anunciado que incluirán enmiendas para que se incluya la repatriación de los inmigrantes que hayan accedido de manera irregular en el país, de todos los legales que delincan, la revocación de nacionalidad de los inmigrantes que delincan y la remigración de inmigrantes que utilizan las ayudas públicas como forma de vida. El apoyo de los de Abascal a esta moción es complicado, este mismo lunes el portavoz nacional ha calificado de «corta y pega con un puntito menos» al nuevo plan del PP.

Fuster también ha afeado las palabras de Elma Ezcurra, vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular, en las que afirmaba que en España «no hay peligro de islamización». El portavoz ha presentado una lista con los últimos delitos cometidos por extranjeros en estos últimos días.

Las críticas del expresidente José María Aznar sobre las políticas de Vox en materia de inmigración no han gustado en la sede de Bambú. Según han declarado este lunes, el popular «se ha sumado al discursito» y ha recordado que tanto él como Mariano Rajoy regularizaron «a todo dios». «El expresidente Aznar debería salir en procesión en semana santa de nazareno y flagelarse por las cosas malas que ha hecho en nuestro país», ha sentenciado.

Aviso a expresidentes

«Vox no va a parar hasta que toda la mafia esté sentada en el banquillo de los acusados, y créanme, un expresidente también puede ir a la cárcel. Si no me creen, miren a Francia». Esto ha comentado el portavoz de Vox antes de anunciar que Santiago Abascal realizará un anuncio esta tarde desde Segovia que relacionado con ello.