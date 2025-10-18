Suscribete a
ABC Premium

El PP forzará a los partidos a retratarse sobre su nuevo plan de inmigración

El Senado debatirá la próxima semana sus grandes propuestas y abre en canal la cuestión migratoria

Page revela que un subdelegado socialista del Gobierno de Sánchez intentó buscar «cosas sucias» sobre él

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo efe
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La propuesta estrella del Partido Popular -su plan de inmigración presentado el pasado martes en Barcelona- afrontará su primera prueba el próximo miércoles en el pleno del Senado. Los populares, capitaneados por Alicia García en esta cámara, llevarán a debate y votarán una moción ... para instar al Gobierno a implementar sus propuestas en esta materia. La habitual tensión que se vive en el Congreso de los Diputados durante las votaciones, donde cada apoyo es clave, no sucede en la Cámara Alta debido a la mayoría absoluta que gozan los de Alberto Núñez Feijóo. Esta moción, que se votará el mismo día que la propuesta de planteamiento de conflicto contra el Gobierno por los Presupuestos Generales del Estado, saldrá adelante sin complicaciones, aunque la verdadera duda es la posición que adoptarán las demás formaciones representadas en el Senado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app