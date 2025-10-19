Podemos carga contra un Gobierno inoperante que «alimenta» a Vox y PP

La guerra en Palestina y las críticas al gobierno de coalición han sido los ejes fundamentales sobre los que ha girado el cierre de la Uni de Otoño de Podemos, que durante dos días ha servido para reafirmarse ideológicamente. Ione Belarra ha pedido a la ... izquierda a ponerse «de pie», a dar la batalla contra un Gobierno que actúa como un «fondo buitre» en materia de vivienda y con una ministra, Isabel Rodríguez, «ganando puntos para acabar en una patronal inmobiliaria». «Las casas son para vivir», ha remachado.

La secretaria de Organización de Podemos ha incidido en su discurso en la «falta de valentía» del Gobierno, cuyas dos formaciones (PSOE y Sumar) se presentaron a las elecciones del 23 de julio de 2023 con políticas que había realizado Podemos en el tiempo que estuvo en el Gobierno. «Fueron medidas que frenaron a la derecha y a la extrema derecha», ha apuntado, poniendo como ejemplo la congelación de alquileres durante la pandemia. Ahora, en cambio, la líder morada y portavoz de los cuatro diputados de la formación (fundamentales para el Gobierno) en el Congreso ha acusado al Ejecutivo de falta de iniciativa. «Lo que alimenta a Vox y al PP es un Gobierno que no hace nada», ha apuntado Belarra, que ha denunciado el «brutal exilio político de su formación» por llevar el feminismo «más allá».

En el mismo sentido se ha expresado Irene Montero, acusando a Sánchez, de querer terminar con el espacio a la izquierda del PSOE y la derecha radical, y dejar a un lado el avance «en derechos». También puso en duda que el jefe del Ejecutivo no tome medidas similares a las de los gobiernos francés y alemán, que han anunciado recortes en sus políticas sociales. «Nadie se puede creer las mentiras de Sánchez. Va a apostar por lo mismo», ha asegurado Montero. «Otra Europa es posible», ha indicado.

Noticia Relacionada El embargo de armas en Podemos: «Si no hacemos esto, no salimos en ningún lado» Ainhoa Martínez Moncloa se enrocó con el veto a Israel y «no cambió ni una coma del decreto». «Nos tocó movernos a nosotros»

Tampoco se ha olvidado la secretaria política de Podemos durante su intervención al Partido Popular que «legitima a la extrema derecha» y que gestiona «de forma genocida» allí donde gobierna en referencia a la dana, las muertes en residencias en Madrid o la última polémica sobre los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Esposados

Mismo calificativo -«genocida»- para referirse al Estado de Israel, uno de los principales objetivos políticos de la formación morada desde que comenzó la guerra. La «heroica resistencia» del pueblo palestino y las movilizaciones de millones de personas por todo el mundo han sido los factores fundamentales que han logrado el actual alto el fuego que Israel, a juicio de Montero, «no ha cumplido ni un solo día».

Ha apostado en la Uni de Otoño a seguir con las movilizaciones para lograr que la tregua sea una realidad para los palestinos y «no para que Israel lave su imagen». «No hay paz ni justicia hasta que Palestina sea libre del río hasta el mar», ha dicho Montero, parafraseando uno de los lemas de Hamás.

En la misma línea, Belarra ha señalad que lo único que se vio en la firma del alto el fuego en Egipto fueron a los «lacayos» de Donald Trump y que en un mundo decente, Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos tenían que haber salido «esposados» para cumplir una condena de dos décadas por genocidio.