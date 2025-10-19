Podemos carga contra un Gobierno inoperante que «alimenta» a Vox y PP

Suscribete a
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra
Daniel Roldán

La guerra en Palestina y las críticas al gobierno de coalición han sido los ejes fundamentales sobre los que ha girado el cierre de la Uni de Otoño de Podemos, que durante dos días ha servido para reafirmarse ideológicamente. Ione Belarra ha pedido a la ... izquierda a ponerse «de pie», a dar la batalla contra un Gobierno que actúa como un «fondo buitre» en materia de vivienda y con una ministra, Isabel Rodríguez, «ganando puntos para acabar en una patronal inmobiliaria». «Las casas son para vivir», ha remachado.

