Suscribete a
ABC Premium

María Corina Machado: «Sólo espero que Zapatero se haga a un lado y nos permita liberar con dignidad a todos nuestros presos políticos»

La líder opositora habla con ABC desde la clandestinidad. Asegura que cuando vaya a Oslo a recoger el Premio Nobel de la Paz 2025, Venezuela habrá comenzado la transición hacia la democracia

La reacción ciudadana al Nobel de la Paz 2025: «Ahora habrá más atención al drama venezolano a nivel internacional»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025 reuters
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Son las cuatro y media de la tarde en Madrid; las diez y media de la mañana, en Caracas. Días después del anuncio del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la líder opositora contesta vía Zoom a las preguntas ... de ABC. Habla desde la clandestinidad. Al otro lado de la pantalla, se la ve impecable, a pesar de los meses de aislamiento y de la constante ofensiva del régimen de Nicolás Maduro en su contra. Tras inhabilitarla políticamente, desconocer los resultados de las elecciones de 2024 y poner en marcha una maquinaria de persecución y represión contra los opositores, el gobierno venezolano intenta llegar a acuerdos en secreto con el gobierno de Estados Unidos, cuya administración lo acusa de narcoterrorismo. Al ser preguntada por el escenario más próximo en su país o sobre si irá a recoger el Nobel de la Paz a Oslo, Machado contesta prestando atención a un único tema: la transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Sólo eso le importa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app