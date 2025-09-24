Suscribete a
ABC Premium

El PSOE se aferra al 'lawfare' para no echar a Gallardo hasta la sentencia firme

Un cambio en los Estatutos permite al líder extremeño mantener sus cargos pese a sentarse en el banquillo

La Audiencia de Badajoz destaca la influencia de Pedro Sánchez en la Diputación cuando se creó el puesto de su hermano

Gallardo insiste en su ataque a la justicia: «Fue la juez la que me persiguió para no perder el caso»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Miguel Ángel Gallardo
Miguel Ángel Gallardo efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La judicialización de la política ha tenido un efecto perverso sobre los partidos. En lugar de endurecer la exigencia de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades, los estándares se han ido relajando hasta el sonrojo. La bandera de la regeneración democrática, que irrumpió ... con los nuevos partidos, ondea ya a media asta y las normas internas se han ido diluyendo para promover el apego al cargo. «Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado». Estas palabras de Pedro Sánchez en 2014 resuenan en la actualidad y lo hacen por caducas. El PSOE ha ido descafeinando su normativa interna y en la última reforma de sus estatutos blinda con una cláusula 'antilawfare' a quienes se vean abocados al banquillo por «finalidades políticas». Aplica un curioso régimen de compatibilidades: el del cargo público y orgánico con el de procesado. El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, podrá esquivar ahora la dimisión acogiéndose a esta premisa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app