El Tribunal Supremo abre juicio al fiscal general, que se aferra al cargo al no ser suspendido

El instructor le impone una fianza de 150.000 euros que deberá pagar de su bolsillo; si no, se le embargarán bienes

Le considera indiciariamente autor de un delito de revelación de secretos penado con hasta cuatro años de cárcel

Dos asociaciones judiciales retan al Gobierno a que se querelle contra los jueces a los que acusa de prevaricación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Cuatro días desde la apertura del año judicial ha tardado el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, una decisión que ya estaba tomada hace semanas y que si no se ... ejecutó antes fue, según reconocen fuentes jurídicas, para no empañar el solemne acto del viernes que finalmente acabó dinamitando el Ejecutivo con sus ataques a los jueces y la sola presencia de Álvaro García Ortiz.

