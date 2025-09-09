El PP vuelve a pedir la dimisión del fiscal general: «No puede perseguir delitos mientras es juzgado por cometer uno»

El Tribunal Supremo ha abierto este martes juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le impone una fianza de 150.000 euros. Una noticia «previsible» a juicio del Partido Popular (PP), que aprovecha para exigir por enésima vez su dimisión. «No puede perseguir delitos mientras es juzgado por cometer uno», ha sentenciado en una comparecencia en la sala de prensa de la Cámara Baja la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz. En este sentido, la diputada del PP ha denunciado también la incompatibilidad que supuso el hecho de que el pasado viernes, en la apertura del año judicial, de la que se ausentó Alberto Núñez Feijóo, García Ortiz «compareciera ante los jueces que le van a investigar para hablarles de independencia judicial».

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)