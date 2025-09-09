Suscribete a
ABC Premium

Dos asociaciones retan al Gobierno a que se querelle contra los jueces a los que acusa de prevaricación

Consideran «gravísimo» que se esté normalizando el discurso del 'lawfare' por parte del propio Ejecutivo, al que insta a rectificar

Perelló planta cara a los ataques del Gobierno: «No obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie»

El ministro Félix Bolaños y su número dos, Manuel Olmedo, a su llegada al acto de apertura del año judicial
El ministro Félix Bolaños y su número dos, Manuel Olmedo, a su llegada al acto de apertura del año judicial
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independendiente, retan al Gobierno a que se querelle contra los jueces que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusan de hacer política. De lo contrario, instan a que rectifiquen sus ... declaraciones, pues les están imputando delitos de prevaricación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app