Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo abre juicio oral contra García Ortiz y rechaza suspenderle como fiscal general
Directo
Sigue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras el anuncio de las medidas contra Israel

El Supremo abre juicio oral contra García Ortiz y le impone una fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo

Rechaza suspenderle como fiscal general del Estado, como había pedido la acusación popular

Dos asociaciones judiciales retan al Gobierno a que se querelle contra los jueces a los que acusa de prevaricación

El Supremo abre juicio oral contra García Ortiz y le impone una fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo
efe
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juez del Tribunal Supremo Angel Hurtado ha abierto este martes juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, en relación con la filtración de datos de carácter reservado del novio de la presidenta madrileña Isabel ... Diaz Ayuso, causa que empezó a instruirse en el Alto Tribunal hace casi un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app