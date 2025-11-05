Las tres mentiras del ministro Torres tras el informe de la UCO

Pedro Sánchez no ha sido el primero en refugiarse en el «no me consta» durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado del jueves pasado. Antes que él, en el mes de enero, ya lo hizo su ministro de ... Política Territorial y Memoria Democrática. «No me consta», respondió Ángel Víctor Torres para evitar aclarar si alguna vez se había reunido con el comisionista Víctor de Aldama. Apenas un par de meses después, en marzo, repitió jugada. «No me consta», dijo, en aquella ocasión, preguntado por los senadores acerca de si se había intercambiado más de un mensaje con el conseguidor de la trama.

En total, el socialista ha sido citado por el PP en la Cámara Alta hasta en tres ocasiones a lo largo de este último año para rendir cuentas sobre su supuesto papel en la presunta trama de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas gracias a la intervención del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, que da nombre al caso, durante la etapa de Torres al frente del Gobierno de Canarias. A estos interrogatorios se une un cuarto, en la comisión de investigación del Parlamento de las Islas. En todos ellos, pronunció discursos semejantes, por no decir idénticos, y que son desmentidos por el último informe del la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: no tuvo trato personal con De Aldama ni tampoco le contestó a los mensajes de WhatsApp, y su vínculo con Koldo se reduce a que este era el asesor de Transportes.

28 de noviembre del 2024 Comisión de investigación en el Senado

El 28 de noviembre del pasado año, el responsable de Política Territorial aseguraba en la primera de sus tres citaciones ante la comisión de investigación de la Cámara Alta, donde los comparecientes están obligados a decir la verdad bajo delito de falso testimonio, que no tuvo «ningún» tipo de relación con el comisionista de la trama corrupta. Hacia apenas una semana que De Aldama había declarado ante la Audiencia Nacional que Torres había sido uno de los políticos que aceptó sobornos, pero el ministro insistió: «Si tuviera relación personal, sería fácil demostrar reuniones, llamadas, mensajes [...]».

Dicho y hecho. La UCO concluye en la página 91 de su último informe sobre el exmandatario canario concluye que sí se produjo una reunión entre ambos hombres a la que, presumiblemente, también habría acudido Koldo para hablar de los pagos a Soluciones de Gestión, la empresa que el Instituto Armado sitúa en el epicentro de la presunta trama. Tuvo lugar el 15 de julio de 2020, aprovechando una visita de Torres a la capital y fue el preludio de una cena posterior entre Torres y Ábalos.

21 de enero del 2025 Comisión de investigación en el Senado

Pese a haber quedado acreditado dicho encuentro entre De Aldama y Torres, auspiciado presuntamente por Koldo, el socialista dijo «no me consta» tras ser preguntado sobre si se había reunido alguna vez con el comisionista durante su segunda visita a la comisión de investigación del Senado. En esta ocasión, además, se refirió al exasesor de Ábalos, defendiendo que el único vínculo que les ataba era que Koldo «era un asesor de Transportes».

Sin embargo, a lo largo de todo el informe de la Guardia Civil queda evidenciado que la de Koldo y Torres era una relación de confianza. Son numerosos los mensajes que se intercambiaron en aquella época, agradeciéndose el uno al otro sus respectivas gestiones y siempre haciendo uso de tono coloquial. «Por favor puedes intentar que acepte esto [...] por dios si lo consigues me dejo violar por ti. Pos data lo último no (sic.)», le escribió, por ejemplo, Koldo a Torres en noviembre del 2020.

6 de marzo del 2026 Comisión de investigación en el Senado

Al día siguiente del encuentro entre Torres, De Aldama y Koldo en Madrid, el 16 de julio de 2020, la UCO revela, en el folio número 86 del informe, un mensaje del conseguidor de la trama para poner en contacto al entonces presidente canario con Megalab, un laboratorio también presuntamente vinculado con la trama que ofrecía test de antígenos en plena pandemia. «Soy Víctor de Air Europa, estuvimos un momento por la tarde», se presentaba el empresario. Eso no significa que tuviera «alguna relación», se escudó el ahora ministro en su tercera visita al Senado, en marzo de este año, en la que dijo no haber ni siquiera respondido, además de repetir por enésima vez ante la cámara que no tuvo relación con «ese señor». Fuese o no fuese breve, queda acreditado que tal reunión se produjo en la capital. Aun así, insistió Torres ayer: «De tener una relación estrecha, habría muchos mensajes y no hay más que ese».

23 de junio del 2025 Comisión de investigación en el Parlamento de Canarias

En la comisión de investigación del caso Koldo en el Parlamento canario, Torres dijo no guardar tampoco relación con Ana María Pérez, directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. «Ninguna, la vi sólo en un acto», se reafirmó. Sus mensajes con Koldo, recogidos por la UCO en la página 90 del informe, evidencian, de nuevo, lo contrario. En ellos se lee que el ministro dice que va a hablar con «Ana» para agilizar la contratación con Soluciones de Gestión después de poner ella trabas.