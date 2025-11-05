Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Las tres mentiras del ministro Torres tras el informe de la UCO

Su relación con De Aldama, su nivel de confianza con Koldo García y las órdenes a una jefa del servicio de salud

Ángel Víctor Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez, Illa y Ábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias

Torres, ayer, segundos antes del inicio de su comparecencia ante los medios en la sede de su ministerio
Torres, ayer, segundos antes del inicio de su comparecencia ante los medios en la sede de su ministerio Ángel de Antonio

Patricia Romero y Javier Lillo

Madrid

Pedro Sánchez no ha sido el primero en refugiarse en el «no me consta» durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado del jueves pasado. Antes que él, en el mes de enero, ya lo hizo su ministro de ... Política Territorial y Memoria Democrática. «No me consta», respondió Ángel Víctor Torres para evitar aclarar si alguna vez se había reunido con el comisionista Víctor de Aldama. Apenas un par de meses después, en marzo, repitió jugada. «No me consta», dijo, en aquella ocasión, preguntado por los senadores acerca de si se había intercambiado más de un mensaje con el conseguidor de la trama.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app