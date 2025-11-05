Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

EDITORIAL

Las responsabilidades de Torres

La mentira sobre el papel de Torres en la trama de Koldo García y Víctor de Aldama es suficiente para incidir en que el ministro debe asumir su responsabilidad política

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ángel Víctor Torres compareció ayer en rueda de prensa para comentar el informe de la UCO sobre su relación con los personajes de la trama corrupta dentro del PSOE, que a su juicio demuestra que «tenía razón sobre las mentiras y calumnias que se ... han vertido sobre mí», porque los investigadores de la Guardia Civil no hacen alusión «a pisos en Atocha, ni mujeres explotadas, ni mordidas». Está en su derecho por tanto a querellarse contra Víctor de Aldama y contra quien considere que ha jugado con su honor achacándole semejantes delitos. «Hoy es un día feliz para mí», llegó a decir Torres. Esto sería cierto respecto a las presuntas responsabilidades penales, pero no a las políticas derivadas de sus mentiras en sede parlamentaria. Dentro de esa secuencia de embustes vertidos por el hoy ministro para desligarse de la trama, el informe de la UCO lo deja en evidencia. En junio de 2024, en el Congreso, tanto Torres como su mano derecha, Antonio Oliveira, negaron que les «hubiera llamado el señor García». En los audios que documenta la Guardia Civil aparecen todo tipo de mensajes entre el entonces presidente canario y el asesor del Ministerio de Transportes, y ponen de manifiesto un inusitado interés en que la Administración canaria pagara las mascarillas a la empresa de la trama, de la que eran emisarios Koldo y Ábalos y de la que, consciente o no, Torres se convirtió en colaborador necesario en esa transacción. También ha quedado demostrado que presionó a una funcionaria responsable de los pagos de la Consejería de Sanidad para que abonara la cantidad que debían a la mencionada empresa, evitando los mecanismos de comprobación. El ministro utiliza incluso palabras duras contra la funcionaria, a la que va a «levantar por el aire» si no se atiene a sus órdenes de pago. Cabe preguntarse cuál era el interés especial que tenía en que la trama cobrase el dinero que se le debía y si puso por delante este cobro al de otras empresas acreedoras de la Administración canaria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app