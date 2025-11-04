Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez, Illa y Ábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le indicó en diciembre de 2020 al entonces asesor Koldo García que debía intentar tener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa y con el ... entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de tener luz verde para que Canarias dispusiera de test de antígenos ofrecidos por una de las empresas presuntamente vinculadas a la trama del caso Koldo.

Así consta en uno de los anexos al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge un mensaje de WhatsApp de 5 de diciembre de 2020 en el que Torres señala: «Creo que debo ir y tener o intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e Illa. ¿Qué te parece?». Este mensaje denota que Torres tenía especial confianza con el asesor de Ábalos, ya que le preguntaba incluso sobre si era oportuno buscar ese tipo de encuentro con el jefe del Ejecutivo.

Torres trataba de torcer la voluntad de Illa que, a juzgar por las conversaciones recogidas por la UCO, era reticente a dar su visto bueno a esos test de antígenos. «No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias», decía en otro mensaje Torres compartido con Koldo el 2 de diciembre de 2020.

Koldo García, haciendo las veces de psicólogo o de mediador entre ese presidente autonómico y el Ejecutivo de Sánchez le señalaba que él le ayudaría en todo lo que pudiera y le recomendaba «suavizar el tema» y hacer lo que pretendía. Pero Torres, indignado con la postura de Illa indicó: «Vamos a hacer que todo Dios vaya contra el gobierno central... Todo Dios!!».