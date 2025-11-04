Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez, Illa y Ábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias

Suscribete a
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le indicó en diciembre de 2020 al entonces asesor Koldo García que debía intentar tener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa y con el ... entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de tener luz verde para que Canarias dispusiera de test de antígenos ofrecidos por una de las empresas presuntamente vinculadas a la trama del caso Koldo.

