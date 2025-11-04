Moncloa reconoce que «llevaban meses asustados» por la implicación de Torres

El Gobierno respira aliviado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Ángel Víctor Torres. De todas las líneas de investigación activas, esta –junto a la de una posible financiación ilegal del PSOE– era la que tenía un mayor potencial ... desestabilizador, al tratarse de un ministro en activo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La implicación del titular de Memoria Democrática hubiera obligado a una crisis de Gobierno de urgencia y, sobre todo, habría dinamitado el cortafuegos que Moncloa se ha afanado en construir en torno al Ministerio de Transportes, donde tratan de circunscribir y limitar el radio de acción de la trama corrupta. «No hay ningún delito ni nada gravísimo que vaya a hacer caer al Gobierno», se felicitan fuentes gubernamentales que no ocultan su satisfacción por el resultado de las pesquisas de la Guardia Civil.

En Moncloa se muestran ahora «tranquilos», pero reconocen que ya se habían dejado llevar por el estado de opinión que anticipaba un desenlace incriminatorio para el titular de Memoria Democrática, aunque siempre sostuvieron que no habría nada delictivo en su etapa como presidente de Canarias. «¿Cuántas semanas y meses esperando un informe que confirmara que Ángel Víctor era un corrupto? Ahora se demuestra que no es así», señalan, dejando en evidencia que todo ha quedado en nada, después de someter al ministro y su familia a una «tensión insoportable». «Llevábamos meses asustados injustamente», reconocen.

De ahí que la sensación sea al tiempo de satisfacción y de «enfado», según revelan las fuentes consultadas. «Lo hemos defendido desde el primer día. Es el informe que esperábamos», se reivindican ahora, al tiempo que atacan al PP porque había puesto todas sus esperanzas en su implicación. «Van de decepción en decepción», se jactan. En el Ejecutivo tratan de contextualizar unas conversaciones que evidencian la insistencia de Torres para reclamar el pago por la entrega de mascarillas en lo peor de la pandemia y el trato preferente a la empresa patrocinada por Víctor de Aldama: «En aquella época, no había donde comprar material sanitario y éste llegó a las administraciones, en muchos casos, porque se conocía a alguien o a través de contactos». En el Ejecutivo sentencian que la realidad de los hechos ha dado al traste con la expectativa generada. «Esto no es una crisis nacional» como algunos fantaseaban, resuelven.

En la misma línea se pronunció ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Con lo que estamos conociendo queda demostrado y claro la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres», señaló, para tratar de zanjar el asunto: «Conforme avanzan los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres».

En el Ejecutivo viven al día. Con la pretensión de sobrevivir las próximas 24 horas, cercados por las causas judiciales que atenazan al Gobierno y al partido. Las fuentes consultadas reconocen que esta era una de las cuestiones que más preocupaba en el entorno del presidente del Gobierno, porque el precedente de Santos Cerdán pesa demasiado. «Ángel Víctor siempre dijo que no habría más que un cruce de mensajes, pero a Santos también le creímos y mira ahora», señalan, presos de una absoluta desconfianza. Ahora, Moncloa utilizará la falta de carga delictiva contra Torres como parte del argumentario para tratar de desmontar el resto de frentes que siguen abiertos. «Poco a poco la verdad se va a ir imponiendo», dicen, y con este saldo favorable pretenden presentarse a las elecciones.