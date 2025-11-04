Aldama se reunió en persona con Ángel Víctor Torres y le habló de los test de antígenos de la trama

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge un mensaje enviado él 16 de julio de 2020 por el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, al entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres en el que ... le ofrecía la posibilidad de ponerle en contacto con Megalab, el laboratorio presuntamente vinculado con la trama que ofrecía test de antígenos para la detección del Covid-19.

«Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa estuvimos un momento por la tarde. Le comento la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos», le indicaba De Aldama.

De este mensaje, la UCO deduce que De Aldama y Torres se vieron el 15 de julio, reunión auspiciada por el entonces asesor ministerial Koldo García, para terminar de solucionar unos problemas surgidos en el pago por parte del Gobierno canario de las mascarillas facilitadas por Soluciones de Gestión, la empresa que es epicentro de la presunta trama que se haría con contratos públicos gracias a la intervención del «binomio Ábalos-Koldo» al que De Aldama abonaba mordidas mensuales.