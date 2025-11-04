Suscribete a
Miguel Ángel Rodríguez, el primero en declarar al reanudarse la sesión a las 15.30 horas

Aldama se reunió en persona con Ángel Víctor Torres y le habló de los test de antígenos de la trama

El encuentro tuvo lugar en Madrid el 15 de julio de 2020 aprovechando la visita de Torres a la capital

Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez, Illa y Ábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

Ángel Víctor Torres en el Congreso, la semana pasada
Ángel Víctor Torres en el Congreso, la semana pasada jaime garcía
Javier Lillo

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge un mensaje enviado él 16 de julio de 2020 por el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, al entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres en el que ... le ofrecía la posibilidad de ponerle en contacto con Megalab, el laboratorio presuntamente vinculado con la trama que ofrecía test de antígenos para la detección del Covid-19.

Descarga la app