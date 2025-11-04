Suscribete a
Telefónica se hunde más de un 12% en Bolsa, una de las mayores caídas de su historia, tras recortar el dividendo
Juicio a García Ortiz
González Amador asegura que solo informó a Miguel Ángel Rodríguez de que el proceso «no era normal»

Angel Víctor Torres asegura que el informe de la UCO le exonera porque no habla «de pisos ni prostitutas», a pesar de los mensajes con Koldo

El ministro de Política Territorial insiste en su inocencia y asegura que «tenía razón» porque la Guardia Civil «certifica que no hubo mordidas»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ep
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Ángel Víctor Torres hace de la necesidad virtud. El ministro de Política Territorial ha ofrecido una rueda de prensa este martes en la sede del ministerio para insistir en que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -que recoge intercambios ... de mensajes con Koldo García para acelerar el pago a la empresa de la trama de las mascarillas- le exonera de cualquier delito porque «no hace alusión a pisos en Atocha, mujeres explotadas o mordidas».

