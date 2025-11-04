Angel Víctor Torres asegura que el informe de la UCO le exonera porque no habla «de pisos ni prostitutas», a pesar de los mensajes con Koldo

Ángel Víctor Torres hace de la necesidad virtud. El ministro de Política Territorial ha ofrecido una rueda de prensa este martes en la sede del ministerio para insistir en que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -que recoge intercambios ... de mensajes con Koldo García para acelerar el pago a la empresa de la trama de las mascarillas- le exonera de cualquier delito porque «no hace alusión a pisos en Atocha, mujeres explotadas o mordidas».

Así, por omisión, el ministro se declara inocente, porque ese informe que «algunos pensaban que iba a hablar de mordidas y situaciones lamentables» concluye, según el ministro, que no ha cometido ningún delito ni acción para beneficiarse personalmente«. »Díganme en qué página pone que Ángel Victor Torres ha cometido un delito«, ha asegurado el ministro, atribuyéndole a la UCO una función que no le corresponde, la de determinar si alguien es culpable o no.

Lo que sí recogen los agentes de la Benemérita son mensajes en los que el ministro, entonces presidente de Canarias, tranquiliza al exasesor ministerial de José Luis Ábalos sobre la finalización de los pagos a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. «Estoy con tu pago», aseguró Torres. Sobre este extremo, el ministro ha tratado de normalizar aquella situación diciendo que no sólo no tenía una relación personal con García, sino que además esa correspondencia se justifica por la necesidad de cumplir con la empresa de la que se adquirió el material sanitario.

Preguntado directamente por qué decidió implicarse en la finalización de un pago a esa empresa concretamente, Torres ha respondido que ya ha dado las explicaciones pertinentes, pero asegura que no tuvo mano en la contratación de la sociedad promovida por el comisionista Victor de Aldama. «No sabía ni cómo se llamaba (Soluciones de Gestión), solo que ya había suministrado material al ministerio de Transportes y a Puertos del Estado».

El ministro ha pasado de puntillas por este intercambio de mensajes con Koldo, pero insiste con vehemencia, una vez más, en que no tiene relación alguna con la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, quien, según un audio recopilado por los investigadores, se oponía a finalizar el pago a Soluciones de Gestión, llegando a irritar tanto a Torres que este le expresó a García que la iba a «levantar por el aire». Una expresión muy canaria, según el ministro. «Yo nunca dije que no la conocía, dije que no tengo relación con ella».

«Hoy para mi es un día feliz», ha llegado a decir Torres, porque es un informe que «comparado con otros informes mucho más dañinos, no dice nada», en alusión a la información que recopiló la Guardia Civil sobre el exnúmero tres de los socialistas Santos Cerdán a quien el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, mantiene en prisión preventiva. Para el ministro, en la comparación sale ganando.

Son 400 folios y varios anexos que «ratifican que yo tenía razón», ha insistido el expresidente canario, que considera que ha sido víctima de «mentiras y calumnias» sobre él difundidas «desde hace dos años». Tanto es así, que ha anunciado que presentara una querella contra el «nexo corruptor de la trama», según los investigadores, Víctor de Aldama, por «intromisión en su honor». El comisionista aseguró que mantenía una «relación estrecha» con Torres y que le proveía de pisos en Atocha y mujeres explotadas sexualmente, algo que la Guardia Civil «desmiente», según el ministro.