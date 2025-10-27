Suscribete a
SPECTATOR IN BARCINO

Husos horarios de la política zombi

El espíritu de Puigdemont actúa como aquella Rebeca de Daphne Du Maurier que filmó Hitchcock: omnipresente y paralizador

Sergi Doria

Se acerca el Día de Difuntos que el 'merchandising' etiquetó como Halloween y aquí lo asumimos con el entusiasmo digno de la mejor causa. Si en Navidad mezclamos a los mediterráneos Reyes Magos con el arbolito y el Santa Klaus nórdicos, ¿por qué no mezclar ... castañas con calabazas? La noche de Halloween es el feudo de los no-muertos y en la política española tenemos unos cuántos. Pedro Sánchez, el zombi número uno, es como la señora del chiste. Su marido llega borracho a las tantas y la encuentra con otro en la cama. Como la mejor defensa es el ataque, la adúltera lanza venablos al cornudo: «¡Qué vergüenza! ¡Borracho como una cuba!». «Y tú con un tío en nuestra cama», alega él. «¡No me cambies de tema!», truena la señora. Rodeado de porquería por todas partes menos por una, que es su jeta de cemento, el Resistente desvía la atención sobre su podredumbre moral. A las lágrimas de cocodrilo por Palestina siguió el cambio de hora con su fallida propuesta en la UE. Ahora toca Franco: «¡Calienta, que sales!».

