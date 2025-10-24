Suscribete a
el contrapunto

Pedro Sánchez, traidor a España

Ahora nos convierte en un país poco fiable, desleal con sus socios de la OTAN e irrelevante en Europa

Nos quieren pobres mientras se forran

El aborto como arma arrojadiza

Isabel San Sebastián

La primera traición de Pedro Sánchez a España, la que más nos dolió a muchos, fue moral y se tradujo en el abrazo de Judas con el que rompió su compromiso de excluir de cualquier pacto a los representantes de ETA. Bildu fue desde el primer momento su cómplice más entregado, a cambio de impunidad para los pistoleros ... y calurosas muestras de aprecio a su vocera, Aizpurúa, devota palmera de los asesinos y experta en señalarles víctimas.

