La primera traición de Pedro Sánchez a España, la que más nos dolió a muchos, fue moral y se tradujo en el abrazo de Judas con el que rompió su compromiso de excluir de cualquier pacto a los representantes de ETA. Bildu fue desde el primer momento su cómplice más entregado, a cambio de impunidad para los pistoleros ... y calurosas muestras de aprecio a su vocera, Aizpurúa, devota palmera de los asesinos y experta en señalarles víctimas.

La segunda traición fue política y consistió en adoptar el programa del partido al que metió en el Gobierno después de asegurar que el mero hecho de pensarlo le quitaba el sueño. Gracias a esa coalición con Podemos, hoy Sumar, los okupas campan a sus anchas mientras la gente honrada no puede permitirse una vivienda, financiamos cruceros publicitarios a Gaza con escolta militar, pagamos más impuestos que nunca y un largo etcétera de actuaciones que han escorado al PSOE hacia la izquierda extrema, con consecuencias dramáticas para la mayoría de los españoles.

La tercera traición, esta vez a la Constitución, se produjo al aprobar una amnistía, frontalmente contraria a su espíritu, en aras de garantizarse el apoyo de los golpistas catalanes a su investidura. Una agresión precedida de otra incluso peor, perpetrada al colocar en la presidencia del tribunal encargado de velar por ella a un hombre siempre dispuesto a mancharse de barro la toga.

La cuarta traición, simultánea a las precedentes, apuntó a las instituciones del Estado, asaltadas una tras otra con el propósito de ponerlas al servicio del caudillo gobernante. CGPJ, RTVE, Fiscalía General, Abogacía del Estado, organismos reguladores… prácticamente todas las entidades creadas con el fin de vigilar al Ejecutivo están ya en manos del sanchismo. Resisten la judicatura, merced al trabajo heroico de un puñado de jueces, y el periodismo libre, ejercido por profesionales dignos. Lo demás ha caído o está a punto de sucumbir.

La quinta traición en curso afecta al ámbito de la decencia pública y es una felonía doble, porque se traduce en permitir que sus familiares, amigos y compañeros de partido medren profesional y económicamente, al tiempo que los demás nos empobrecemos rápidamente, ahogados por la pinza letal que forman la inflación y Hacienda.

La sexta traición, acaso la más grave de todas, apunta al lugar que ocupa España en el ámbito internacional. Una posición de igualdad con las grandes naciones democráticas, alcanzada tras décadas de ostracismo a costa de un esfuerzo colectivo ímprobo, a la que ahora Sánchez renuncia para convertirnos en un país poco fiable, desleal con sus socios de la OTAN e irrelevante en Europa. ¿Por qué? En parte por sectarismo, aunque tengo para mí que la razón última de este giro alevoso no es de tipo ideológico o económico, sino que se sitúa en ámbito de actuación del Supremo, encuadrada, concertamente, en la investigación de Leopoldo Puente.