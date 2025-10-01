Suscribete a
ABC Premium

El PP estudia llevar al Constitucional la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo

Sopesa presentar un nuevo conflicto de atribuciones contra el Gobierno por impedir el debate en las Cortes

Nuevo conflicto con Armengol por el bloqueo de las leyes aprobadas en el Senado

Alberto Núñez Feijóo con Alicia García y Javier Arenas en el Senado
Alberto Núñez Feijóo con Alicia García y Javier Arenas en el Senado EFE
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP está estudiando una vía para acudir al Tribunal Constitucional ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo. Ayer terminó el plazo previsto en la Constitución para que el Gobierno llevara el proyecto de cuentas públicas al Congreso – ... debía hacerlo tres meses antes de que expirara el del año anterior, es decir, el último día de septiembre–. El Ministerio de Hacienda insiste en que mantiene «la intención y el interés» de presentarlos, aunque todavía no ha sido capaz de aprobar la senda de estabilidad y el techo de gasto, pasos imprescindibles. Su voluntad, asegura, es hacerlo pronto. Pero, en este contexto de «anomalía», el partido de Alberto Núñez Feijóo está valorando presentar un nuevo conflicto de atribuciones desde el Senado –herramienta que ha utilizado en distintas ocasiones esta legislatura– para denunciar el nuevo incumplimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app