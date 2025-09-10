Sánchez y Begoña, del cara a cara con Feijóo y declarar ante el juez, al cine para ver la última de Amenábar

El presidente del Gobierno acude junto a su esposa a la premiere de 'El Cautivo', de Amenábar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles por la noche junto a su mujer, Begoña Gómez, a la premiere de 'El Cautivo', la última película de Alejandro Amenábar, que se proyecta en los cines Callao de Madrid.

Precisamente esta mañana ambos se han enfrentado al interrogatorio de la oposición en el Congreso, en el caso del presidente, y a su cuarta declaración ante el juez por malversación, en lo que respecta a Gómez.

La esposa del presidente se ha limitado a responder a las preguntas de su abogado. Su declaración ha durado tan solo dos minutos. Es el de malversación el último delito que se le imputa, sin embargo, el magistrado ve también indicios de apropiación indebida, tráfico de influencias e intrusismo profesional.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha protagonizado un cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha exigido por enésima vez su dimisión. En su enfrentamiento, el presidente del PP le ha recriminado a Sánchez que la corrupción «no se ha ido» porque es él quien sigue ahí y que aunque llegó a la Moncloa «prometiendo ejemplaridad», ha acabado convirtiéndola «en un centro de negocios para su mujer». Por su parte, el secretario general del PSOE se ha limitado a responder: «Sé por donde quiere ir y no nos va a provocar», en unas palabras en las que ha evitado hacer mención alguna a su esposa.

'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, recoge a un Miguel de Cervantes preso en Argel que, mientras trata de fugarse, comienza a crear historias con las que entretiene a sus compañeros y con las que enamora al gobernador. La película llega a los cines este viernes, 12 de septiembre.