Junts une sus votos a PP y Vox para tumbar la reducción de jornada de Díaz e inflige otra derrota más al Gobierno

Disparan a Charlie Kirk, activista pro-Trump en un mitin
Otra derrota más al Gobierno: Junts, PP y Vox tumban la reducción de jornada de Díaz

Debate de totalidad

La medida estrella de la vicepresidenta segunda no supera el debate a la totalidad en el Congreso, que echa el freno a su tramitación parlamentaria

«Esta votación es un ensayo general de lo que pudiera ser un Ejecutivo de Feijóo y Abascal», avisa las vicepresidenta segunda a las fuerzas progresistas

Junts se reafirma en su veto a la reducción de jornada por estar diseñada «en contra de Cataluña»

EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha logrado finalmente encarrilar la medida estrella de su Ministerio de Trabajo. La decisión del Partido Popular (PP), Vox y Junts de presentar, por separado, enmiendas a la totalidad al proyecto de ley ... para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (media hora diaria) en esta legislatura ha truncado la tramitación de la norma, que este miércoles no ha logrado superar el debate a la totalidad (178 votos a favor frente a 170 en contra). Todo ello, después de que los del fugado Carles Puigdemont hayan unido sus votos las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para infligirle su enésima derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, que el martes, sin embargo, salvó los muebles convalidando del decreto-ley para la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados.

