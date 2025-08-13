Sánchez acude al balance de una reunión europea sobre Ucrania con Trump de la que está excluido

El presidente del Gobierno acudirá este miércoles por la tarde a una reunión de la Unión Europea sobre el futuro de Ucrania. Pero no será la que mantengan las principales potencias del continente (incluido Reino Unido) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... sino la posterior en la que los líderes de Alemania (Friedrich Merz), Finlandia (Petteri Orpo), Francia (Emmanuel Macron), Polonia (Donald Tusk) e Italia (Giorgia Meloni) explicarán a sus colegas los pormenores de la reunión.

En este encuentro virtual con Trump, previsto para las tres de la tarde, Europa pretende trasladarle al inquilino de la Casa Blanca la necesidad de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, esté presente en la reunión del próximo viernes que mantendrán Trump y el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska. A esta cita, España no ha sido invitada y fuentes de la Cancillería alemana aseguraron que la postura del Gobierno sobre el aumento del gasto en defensa y los roces con Estados Unidos «no ayudan» a su inclusión en la reunión con Trump.

Una hora y media más tarde de este encuentro, los líderes europeos transmitirán al resto de los países comunitarios las impresiones del encuentro. «España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual», han asegurado fuentes de Moncloa.