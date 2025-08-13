Suscribete a
Sánchez acude al balance de una reunión europea sobre Ucrania con Trump de la que está excluido

España es el único de los grandes países de la UE que no participará en la conferencia virtual con el presidente de EE.UU.

La gestión exterior de Sánchez aparta a España del bloque europeo en las negociaciones

Pedro Sánchez, tras visitar al Rey en Mallorca
Daniel Roldán

El presidente del Gobierno acudirá este miércoles por la tarde a una reunión de la Unión Europea sobre el futuro de Ucrania. Pero no será la que mantengan las principales potencias del continente (incluido Reino Unido) con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... sino la posterior en la que los líderes de Alemania (Friedrich Merz), Finlandia (Petteri Orpo), Francia (Emmanuel Macron), Polonia (Donald Tusk) e Italia (Giorgia Meloni) explicarán a sus colegas los pormenores de la reunión.

