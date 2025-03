Los reproches de Sánchez soliviantan a Génova y alejan cualquier pacto en defensa: «El escollo es el propio presidente»

Si lo que Pedro Sánchez buscaba este miércoles en el Congreso era seducir al Partido Popular para lograr un apoyo al aumento del gasto militar comprometido con la Unión Europea (UE)y la OTAN, el resultado fue un fracaso. «Es usted una máquina ... de empatía y de generar consensos en materia de pactos de Estado», le dijo con ironía Alberto Núñez Feijóo en su réplica final, después de haber asistido atónito a 44 minutos de reproches e improperios por parte del presidente del Gobierno. Casi el mismo tiempo que el que había dedicado a su primera intervención.

El «discurso vacío» de Sánchez, como lo calificaron algunos diputados del PP en los pasillos del Congreso, y el tono «chulesco y faltón», como señaló el propio Feijóo en la tribuna, provocaron un rechazo frontal en la dirección nacional del partido, que tras el pleno reconocía su decepción por lo vivido en el hemiciclo. «No podemos dar apoyo a la nada, porque lo que ha venido Sánchez a decir hoy aquí es eso. No ha explicado nada nuevo y nosotros no vamos a rescatarle de la oposición de sus socios», señalaba una persona cercana a Feijóo.

El PP descarta cualquier apoyo a un hipotético plan de defensa del Gobierno –«que ahora mismo no existe»– y da por rotos los puentes para un acercamiento a Moncloa. Como condición para reconstruirlos se pone la reunión con el Jemad y los responsables de los tres ejércitos que el líder del PPexigió a Sánchez durante su intervención sin la que los populares no se sentarían ni siquiera a hablar con el Ejecutivo. «Usted cree que el PP debe decir que sí a todo, pero yo no estoy a sus órdenes, sino al servicio de mi país. Por eso le reclamo un plan de defensa detallado y un presupuesto con absoluta transparencia para conocer los riesgos. Además, el Jemad y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance de lo que vamos a hacer y todo eso debe someterse a la autorización de esta cámara antes de tomar alguna decisión», explicó Feijóo en el cara a cara con Sánchez.

En Génova se quejan de que el presidente no ofreció ningún detalle y que eludió darlos a pesar de que los conoce. Específicamente, la dirección del PP rechaza que Sánchez no explicara qué porcentaje del PIB deberá destinarse a gasto militar y cómo va a gastarse ese dinero y enmarcan esa falta de concreción en las urgencias del jefe del Ejecutivo, que no piensa más allá de acabar la legislatura sin importarle que este asunto trascenderá a la misma e hipotecará a los españoles para los próximos lustros.

Un Gobierno roto y débil

Esta cuestión se la expuso Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa, pero Sánchez prefirió este miércoles lanzarse al choque en lugar de tender puentes para buscar un pacto de Estado. Se parapetó en la incertidumbre que aún envuelve a la UE para evitar ofrecer detalles que soliviantaran a sus socios, aun a sabiendas de que en solo unas semanas deberá retratarse ante Europa y poco después con la OTAN.

En cualquier caso, desde el PPdescartan interceder con Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión, por este asunto, ya que consideran que tiene que ser el Gobierno el que asuma su responsabilidad. Primero, de presentar unos presupuestos como marca la Constitución y luego armar un plan de defensa acorde que pase el filtro del Congreso. Si Sánchez se niega a hacerlo, el PPno estará para salvarle.

Feijóo dejó clara en su intervención la necesidad de ese pacto de Estado en un tema que salpicará al futuro del país, pero lo descartó por la falta de información y por la mera presencia de Sánchez. «El escollo es su Gobierno y usted», dijo en referencia a la «falta de integridad» del presidente y a los peligrosos equilibrios escogidos para gobernar.

El líder de la oposición se quedó con las ganas de ver respondidas sus preguntas sobre la cantidad que se destinará al gasto militar y la forma en la que se gastará. Y tampoco aclaró si presentará los Presupuestos Generales del Estado, aunque dejó entrever que si lo hace será ya para 2026. «¿Nos toma por idiotas? Usted es un presidente que no tiene el apoyo de su Gobierno. Usted preside un Ejecutivo roto, débil y que no sirve a nadie salvo para cobrar la nómina», señaló Feijóo, quien instó al presidente a elegir entre presentar los Presupuestos o convocar elecciones. «O se somete a las cortes o a las urnas. Son las dos salidas dignas que hay y usted no escogerá ninguna por eso mismo».