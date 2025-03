Feijóo conmina a Sánchez a presentar los Presupuestos o convocar elecciones

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro a Pedro Sánchez que no cuenta con los votos del Partido Popular para respaldar un plan de defensa. Pero no por su falta de compromiso con el país, sino porque «no puede firmarse un pacto de Estado con ... un presidente que defiende la seguridad por la mañana y la trocea por la tarde». «El escollo es su Gobierno y usted», aclaró rotundo el líder del PP, al tiempo que invitó a Sánchez a elegir entre someterse a las Cortes (presentando los Presupuestos Generales del Estado y sometiendo a votación el plan de defensa) o a las urnas. «Son las dos únicas salidas dignas que hay, por eso usted no escogerá ninguna», señaló.

Feijóo acusó al presidente del Gobierno de haber acudido al Congreso para hablar de defensa, pero que en realidad no había anunciado nada nuevo. «Ha venido aquí, pero no ha contado nada. Acaso no sabían ustedes no sabían ya todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana», cuestionó a la Cámara. El líder de la oposición situó las cuentas como punto de partida para la aprobación de un plan de defensa que calificó de «necesario, porque Europa está amenazada en sus fronteras y en sus valores». Un plan de defensa que Sánchez no concretó, algo que Feijóo achacó a su falta de apoyos. «Hace que hace, porque no tiene ni idea de lo que va a hacer o de lo que le dejarían hacer», apuntó en referencia a unos socios que no tardaron en criticar también al presidente.

El líder del PP acusó a Sánchez de estar «intentando engañar a la UE y a la OTAN; de insultar a Estados Unidos; de ayudar a Ucrania con abrazos; de viajar con propuestas unilaterales a China; y de cerrar las nucleares para comprar más gas a Rusia», además de cuestionarle por las confidencias con el resto de países de la Unión Europea (UE). «Es esto lo que le ha contado usted a sus colegas europeos. Les ha contado también que sus socios de Gobierno quieren salir de la OTAN?».

Feijóo señaló con especial virulencia a Yolanda Díaz, «la vicepresidenta a la que no puede cesar y que se presentó a las europeas de 2019 pidiendo levantar las sanciones a Putin. Este es su Gobierno, señor Sánchez. Usted les metió ahí y permite hablar en nombre de él a partidos que no creen en España, en la UE y que quieren salir de la OTAN. Así que la ecuación es my sencilla, si cree que España necesita un plan de defensa y sus socios se lo bloquean, lo que necesita España es un gobierno distinto al suyo. Así de simple. Usted solo sigue siendo presidente por su falta de integridad».

El líder del PP calificó de «frívolo» a Sánchez y le nombró como «presidente de la nada», incapaz de hablar con «claridad» de un asunto vital como el gasto militar. «Europa tiene que aumentar el gasto militar, sin eufemismos, trate usted a la gente como adultos que son».

En este punto, Feijóo pidió concreción a Sánchez con una serie de cuestiones para las que pidió respuesta al presidente del Gobierno, como cuánto piensa gastar en defensa, de dónde va a sacar ese dinero y cuáles son los compromisos adquiridos a nivel internacional. «Lo único que sabemos por usted es que quiere cambiar el nombre al gasto militar. Su otra gran aportación es sobre el cómputo de la inversión: algún ministro ha dicho que hay que imputar las vías férreas y otra, los medicamentos. A este ritmo es capaz de incluir la defensa judicial de Ábalos, de su hermano y otras personas que no voy a citar», señaló antes de referirse, de nuevo, a los deberes que le puso a Sánchez: presentar los presupuestos y votar en el Congreso el plan de defensa o convocar a los españoles a las urnas.