Puente, López, Illa o los exministros Bono y Blanco, otros cargos mencionados por Koldo en el informe de la UCO

Las grabaciones de Koldo García incluidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que el exasesor ministerial mencionaba en algunas de sus conversaciones a cargos presentes y pasados del PSOE, como el titular de Transportes, Óscar Puente, y el de Transformación Digital, Óscar López, así como a los exministros Salvador Illa -ahora presidente de la Generalitat de Cataluña-, José Bono y José Blanco.

«Óscar sí habla con Santos y le escucha y le hace caso, vale. Yo lo que le voy a pedir a Santos, es decir, dame un par de obras y vete a tomar por culo... Jefe, yo te estoy siendo totalmente sincero. Santos lleva sin cogerme el teléfono y sin verme desde hace un año y cuatro meses», le dijo Koldo a Ábalos sobre Puente, según una transcripción contenida en el informe.

La UCO sostiene que, «atendiendo a lo expuesto por Koldo», el ya exdirigente socialista Santos Cerdán intentó nombrar a dos personas dentro de la estructura de Transportes y que el exasesor alegó que necesitaba reunirse con Puente para que consiguiese dos obras con las que cobrar mordidas.

Respecto a López, el exasesor lo cita ante Cerdán: «Bueno, te voy a comentar. Yo estuve... quien estuvo hablando con el presidente... cuando tuve... le mandé el recado con un par de personas. Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis...». Se trata de una conversación previa a su nombramiento como ministro de Transformación Digital y en la que el exdirigente socialista le advirtió a Koldo de que la Guardia Civil le seguía los pasos.

Y también lo menciona cuando Koldo le pidió a Cerdán que consiguiera dinero para Ábalos: «Isabel habla con Óscar López y con Antonio, para que lo sepas, a través de Pepiño Blanco, ¿vale? Que es un poco el que está ahí, digo, para que lo sepas y tú manejes ese juego que hay entre vosotros y demás. Ten cuidado, ¿vale?».

En otra conversación con Cerdán sobre la seguridad de las comunicaciones por si había teléfonos intervenidos, figura que Koldo se refiere al exministro de Sanidad: «Illa habla muchísimo con el 'Chili' y cuando estaba...». Lo menciona también al aludir a una investigación «de Anticorrupción de Europa» sobre mascarillas: «También estaban investigando a Salvador Illa, (...) al secretario de Salvador...».

Ayuda a Bono y Blanco

García alude igualmente a José Bono y José Blanco coma cuando presumía ante el ex número tres del PSOE de su papel como asesor de Ábalos y se quejaba de que, después de los «recados» que hacía para «todo el mundo», lo habían escorado. Y argumentaba que, si hubiera cobrado por ello, no tendría que estar pidiendo dinero.

«A mí me han venido... que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo... Yo te prefiero a ti, ¿o no? A todos... Venían a pedir a José... 'Ha dicho el presi...'. Dos años y tres meses, tirado en una esquina, como una colilla... Tengo una hipoteca, dos, dos hipotecas, y tengo una hija de... y una mujer y vivimos de la pensión... y mira el trabajo que tiene...», afirmaba.

Para, a continuación, añadir: «Isabel Pardo de Vera, con Pepiño Blanco, están haciendo la... juntos... Él se hace el tonto... Que me diga a mí lo que tenga que decir... Es cierto, a cambio él de una suma brutal ¿vale? Pero yo creo que él se equivocaba, después de lo que he hecho por todo el mundo».