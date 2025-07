PP y Vox no logran frenar la reforma para poder retirar credenciales de prensa en el Congreso

PP y Vox no logran ponerle freno a la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que seguirá su curso y hará posible por primera vez en democracia establecer un régimen sancionador para que, en casos extremos —comportamientos graves o reiterados—, se pueda retirar ... la acreditación de prensa a todos aquellos que insulten, amenacen, graben conversaciones privadas o tomen imágenes en zonas restringidas, entre otras acciones. El texto, que al que el Parlamento ya dio luz verde el pasado 20 de mayo con el único rechazo de los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, también prevé, por otro lado, ampliar los supuestos para solicitar el voto telemático a unas circunstancias derterminadas.

Ambos partidos, PP y Vox, habían registrado sendas enmiendas a la totalidad, votadas este martes por la tarde en un pleno extraordinario en la Cámara Baja , apenas unas horas antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de las tramas de corrupción que cercan a su partido, el PSOE, y a su Gobierno. Ninguna de ellas ha fructiferado, ya que, mientras la oposición habla, sin paños calientes, de «censura», los socialistas y sus socios defienden el cambio pedido por las asociaciones de periodistas. De hecho, la iniciativa surge en respuesta a una protesta de periodistas parlamentarios el pasado 26 de febrero, liderada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), después de que incluso se llegase a amenazar con la difusión del domicilio de una profesional de la información.

En el caso de los populares, su texto alternativo mantenía lo redactado acerca del voto telemático, pero suprimía la parte relacionada con el establecimiento de unas normas básicas de convivencia y las consecuentes sanciones. «El PSOE y sus socios quieren que la Mesa del Congreso decida quién es periodista y quién no. Quieren formar un comité de diputados —una especie de sóviet— con capacidad para castigar y purgar a la prensa crítica. Ni Trump en su delitio autoritario», ha denunciado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, encargada de exponer la propuesta de su aprti.

Y en este sentido, la recién nombrada vocal de la dirección del Partido Popular opina que la Presidencia de la Cámara ya dispone de la capacidad para poner orden en estos supuestos. «La misma Presidencia —ha añadido— que calla ante los señalamientos a periodistas, que tolera los insultos a los jueces, que sortea el Reglamento todos los días bordeando el delito de prevaricación y que hoy ha reconocido que sí se reunió con [el comisionista del caso Koldo, Víctor de] Aldama. Esa amnesia tan oportuna...», en referencia a la declaración de Francina Armengol en la comisión de investigación del Senado de este martes por la mañana. «El mayor enemigo del periodismo libre en España está atrincherado hoy en La Moncloa [...]. Quieren encarcelar la verdad antes de que les encarcele a ustedes», zanja Álvarez de Toledo.

En el caso de Vox, la formación derechista apostaba por un texto alternativo que poco o nada tenía que ver con el motivo de su naturaleza: suprimir el uso de lenguas cooficiales, blindar una fórmula de acatamiento de la Constitución de los nuevos dipitados, recortar el número de comisiones parlamentarias o prohibir el préstamo de diputados para permitir la constitución de grupos parlamentarios que no cuenten con el mínimo exigible. «Hoy nos traen aquí, no por la corrupción, sino para censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas en el Congreso. Quieren echarles, es realmente grave [...] porque el PSOE ya se cree que esta [el Congreso] es su sede, es Ferraz, y que pueden decidir si este periodista entra o si este no con arbitrariedad y discrecionalidad total», se ha quejado José María Figaredo, de Vox quien, según Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, ha protagonizado una «hiperventilada actuación».

En el turno de fijación de posiciones, han rechazado sendas iniciativas los otros siete grupos parlamentarios. «Esto no va de vetar ideas, ni de censurar opinión. Va de ejemplaridad —eso de lo que ustedes van tan cortos—, de ética profesional, de proteger esta institución de quienes vienen a destrozarla semana tras semana. No hablamos de preguntas incómodas, sino de grupos organizados que han hecho de la mentira un modelo de negocio y que vienen a convertir esta cámara en una herramienta de propaganda al servicio de la extrema derecha», ha señalado el socialista Marc Lamuà.

La diputada de Podemos Marina Velarde también ha acusado a quienes desde la izquierda se ha venido a definir como «pseudomedios» (en alusión a los mencionados EDATV y 'Periodista Digital') de «no ejercen periodismo, sino matonismo» al tiempo que se ha referido a ellos como «sicarios» y no como informadores porque, según su experiencia, son violentos y acosan a miembros de su partido. «Quien sólo incomoda a unos y no a todos, no hace información, hace propaganda. Propagandistas. Entonces, no son periodistas. Esperan recibir órdenes», ha añadido Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Más moderado ha sido Mikel Legarda, del PNV, que también se ha mostrado a favor de establecer unas normas mínimas de respeto en el recinto de la Cámara Baja, dado que, a su juicio, la «inobservancia [de los comportamientos de estas personas] perturba a diputados, responsables de prensa de los partidos y a los mismos periodistas cuando sufren ataques de estas».

Recorrido de la iniciativa

La reforma del Reglamento del Congreso que este martes sigue su curso considerará muy graves: la inclusión de información falsa en un elemento esencial de la solicitud de una credencial; las faltas de respeto, insultos y descalificaciones en el Congreso y las zonas de acceso al mismo; la grabación de imágenes o audios por medios ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara Baja así como zonas reservadas a los grupos; la grabación de imágenes y sonidos sin autorización de la Cámara Baja o fuera de los espacios habilitados que contengan datos de carácter personal o vulneren la intimidad; e interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias. Todos estos supuestos implicarían la pérdida de la credencial de tres meses a cinco años o de forma definitiva en casos extremos.

Una vez superado el debate de totalidad, el texto de la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Baja afrontará la ponencia el día 14 de este mes, la comisión el 17 y verá la luz verde definitivamente, salvo sorpresa mayúscula, en el Pleno del próximo martes 22.