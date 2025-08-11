Suscribete a
Jumilla

El PP acusa al PSOE de «exagerar» el veto a ritos religiosos «para que se deje de hablar de corrupción»

Los populares también cargan contra Vox por alimentar la polémica en Jumilla con la pretensión de «ganar un espacio que no tiene»

Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Después de días rehusando entrar al choque frontal con Vox y PSOE —que le acusan de «cobarde», por un lado, y de «racista», por otro—, el Partido Popular responde. «Nos cuesta entender cómo hay partidos que son capaces de insultar, faltar al respeto o mentir ... solo a cambio de buscar un titular. Algunos para ganar un espacio que no tienen y otros para que dejemos de hablar de corrupción o el señor Cerdán», ha sentenciado este lunes su vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, en rueda de prensa en la sede nacional del partido. Especial hincapié ha hecho en el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Busca hacer ruido para sacar un beneficio, quesalgamos de los debates que realmente importan«, ha señalado.

Comentarios
0
