El PP acusa al PSOE de «exagerar» el veto a ritos religiosos «para que se deje de hablar de corrupción»

Después de días rehusando entrar al choque frontal con Vox y PSOE —que le acusan de «cobarde», por un lado, y de «racista», por otro—, el Partido Popular responde. «Nos cuesta entender cómo hay partidos que son capaces de insultar, faltar al respeto o mentir ... solo a cambio de buscar un titular. Algunos para ganar un espacio que no tienen y otros para que dejemos de hablar de corrupción o el señor Cerdán», ha sentenciado este lunes su vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, en rueda de prensa en la sede nacional del partido. Especial hincapié ha hecho en el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Busca hacer ruido para sacar un beneficio, quesalgamos de los debates que realmente importan«, ha señalado.

El partido que preside Alberto Núñez Feijóo también se revuelto este lunes contra las formaciones de Santiago Abascal y Pedro Sánchez por «sacar provecho» y «exagerar» el veto a ritos religiosos en instalaciones deportivas en el municipio de Jumilla (Murcia). Una moción, insisten, que no señala ritos ni religiones y que «no tiene ningún efecto jurídico», dado que solamente se trata de una «manifestación política», han aclarado este lunes los populares por enésima vez. Aluden además al hecho de que la alcaldesa de Jumilla, la popular Severa González, ya esté buscando espacios alternativos para albergar festejos como la Fiesta del Cordero o el fin del Ramadán que hasta ahora venían celebrándose en el polideportivo municipal para justificar la moción aprobada el pasado 28 de julio.

«En Ceuta y Melilla, donde el PP gobierna desde hace décadas, conviven distintas religiones», ha recordado Bravo, al tiempo que ha cerrado la puerta a futuras iniciativas similares que Vox pueda presentar en otros municipios o autonomías. «En todo aquello que busca romper la convivencia, el PP vota que no. Vamos a estar en todo aquello que genera puentes, no muros«, ha repetido el popular.

Preguntado por los ataques de Santiago Abascal de este domingo a la Iglesia —el presidente de Vox llegó a insinuar que la Conferencia Episcopal rechazó la iniciativa y salió en defensa de la comunidad musulmana por los «ingresos públicos» que recibe del Estado o por los «casos de pederastia» que la mantienen «amordazada»—, Bravo se ha limitado a señalar que «no merecen más análisis». Acto seguido ha insistido en que el PP no está «en eso», sino en «convencer con nuestro proyecto reformista a más de diez millones de españoles». Porque su intención, ha subrayado, es gobernar «solos».

«No nos tienen que preguntar por otros, pregúntenle a los otros por qué lo hacen. Si quieren el PSOE y Vox que se peleen o se retroalimenten. [PSOE y Vox] buscan la confrontación y polarizar al conjunto de los españoles y ahí no nos van a encontrar nunca. [...] Nuestra política migratoria es clara: inmigración ordenada y legal, sí; inmigración ilegal, no», ha zanjado Bravo, no sin antes defender en nombre del PP la libertad de culto y el "máximo" respeto a todas las religiones conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución.