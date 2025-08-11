El Gobierno impugna el acuerdo que impide ritos musulmanes en las instalaciones deportivas de Jumilla

Vista del Polideportivo Municipal de La Hoya de Jumilla este jueves. La decisión del Ayuntamiento de Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes del Ejecutivo, tras la polémica medida impulsada por PP y Vox en el consistorio murciano.

«Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años», ha informado también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En un comentario publicado en X, el ministro ha precisado que el requerimiento se ha enviado en la mañana de este lunes, con «informe jurídico» del departamento que dirige.

— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) August 11, 2025

«Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional», ha defendido Ángel Víctor Torres.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha añadido en la misma red social que «frente a la deriva extremista» de PP y Vox, el Gobierno defiende «la Constitución, los derechos y la libertad religiosa». «Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», ha apostillado.

Bolaños y Torres se unen así a las duras declaraciones que la ministra de Migraciones Elma Saiz, vertió la semana pasada sobre lo ocurrido en Jumilla, que mereció un comunicado de la Conferencia Episcopal Española, en la que los obispos se ponían del lado de la Conferencia Islámica Española y criticaban la medida del consistorio murciano. Algo que provocó un durísimo ataque del líder de Vox, Santiago Abascal, contra la institución católica este domingo. Génova, por su parte, trata de capear el temporal sin entrar directamente al choque.