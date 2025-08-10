Abascal carga contra «una parte de la Iglesia» por su apoyo a los musulmanes: «No sé si son los ingresos o los casos de pederastia»

El líder de Vox, Santiago Abascal, se declaró «entristecido» y «perplejo» tras conocer el apoyo de la Conferencia Episcopal a la comunidad musulmana de Jumilla, después de que su partido —con el respaldo del PP— propusiera vetar el uso de instalaciones deportivas municipales para la celebración de festividades islámicas.

Abascal reprochó al secretario general de la Conferencia Episcopal su postura frente a la propuesta de Vox para «escuchar el latido fetal». El líder de Vox recordó el silencio de una «parte de la Iglesia» ante muchas políticas del actual Gobierno, especialmente las relacionadas con el «derecho a la vida» y las cuestiones de género.

También cuestionó la posición de la Iglesia respecto al Valle de los Caídos, y dijo desconocer si esta actitud obedece a los ingresos públicos que percibe la institución. En este contexto, aludió a los casos de pederastia que —según él— mantienen a la Iglesia «amordazada».

«No sé por qué es. Asisto perplejo a estas posiciones. Pero, bueno, cada cual que aguante su vela. Soy católico, y él se dedica a la política y ejerce su responsabilidad», aseguró.

Durante su intervención este domingo en el conocido podcast 'Bipartidismo Stream', Abascal ha cargado contra la inmigración ilegal, el islamismo radical y los medios de comunicación públicos, en un acto en el que ha defendido la recuperación de la «identidad» y la «libertad» de España.

«España no es Al-Ándalus»

«España no es Al-Ándalus. España no es Marruecos. Ni va a serlo. No vamos a permitirlo», afirmó, antes de reclamar «deportaciones de aquellos que, habiendo obtenido el estatus de legalidad en España, se dedican a delinquir, a robar, a ocupar, a violar o a imponer una ideología totalitaria como el islamismo».

Abascal insistió en que la mera defensa de los espacios públicos como símbolo de identidad «es muy poquita cosa al lado de lo que hay que hacer» y reiteró la propuesta de Vox para prohibir el uso del velo islámico en lugares públicos. «No queremos una ideología extremista disfrazada de religión que denigra a la mujer. Queremos que las calles de España sigan pareciendo calles de España», subrayó.

En un tono especialmente vehemente, arremetió contra quienes —según él— imponen su ideología en los barrios: «Que los metan en sus puñeteras casas. Que les metan en los cuartos de sus hijas. Que le digan eso a los españoles, ¿de quién se ríen? ¿De los españoles que han perdido la tranquilidad en sus barrios?». Y advirtió de que, en muchas zonas, «ya no solo se está perdiendo la seguridad, sino también la identidad».

«Hoy España está en la alianza con Maduro»

El líder de Vox responsabilizó a la inmigración ilegal masiva y a «políticas desastrosas» de la pérdida de libertades, identidad y servicios públicos. «No estamos condenados a aceptar mansamente una invasión promovida no solo por este Gobierno, sino por políticas del bipartidismo europeo, sostenidas durante décadas», sostuvo.

En clave internacional, alertó de que «hoy España está en la deriva china, en la alianza con Maduro y en el aplauso de Hamás y de los talibanes, literalmente», y afirmó que «estamos en el peor momento de nuestra historia».

Abascal también dirigió sus críticas a los medios de comunicación públicos, como Televisión Española, a la que acusó de carecer de audiencia real: «No tendrían ni lectores, ni televidentes, ni nadie que haga un clic en internet para verlos, y sobreviven únicamente de las subvenciones públicas».

En referencia a las informaciones publicadas en ABC, El Mundo y Antena 3 que acusan a Vox de ser «cómplice del socialismo», las calificó de «basura» y «mentira». «Es verdad que es eficaz contra muy buena gente, pero confío en que, poco a poco, vaya teniendo menos eficacia», señaló.

Finalmente, destacó la relevancia de la llegada al poder de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos, y situó a Vox en esa misma línea de cambio político: «Estamos protagonizando junto a todos la tarea de devolver a nuestros pueblos las riendas del futuro».