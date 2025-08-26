Robles acusa al PP de querer «ganar relatos» con las catástrofes

Mientras cientos de hectáreas continúan calcinándose en la zona noroeste del territorio español, el Senado ha comenzado este martes a activarse tras el parón estival para pedir explicaciones a Margarita Robles, ministra de Defensa, sobre las medidas adoptadas por el departamento que dirige ante ... la oleada de incendios forestales.

Tras unas palabras de apoyo de Robles a los dos soldados de la UME heridos ayer por en un accidente tras chocar su vehículo con un camión de ganado en Orense, la ministra ha presentado un vídeo de recopilación con todas las publicaciones en la red social X de esta unidad de emergencias y las Fuerzas Armadas sobre las operaciones que han llevado a cabo los efectivos desplegados para luchar contra los incendios. Un vídeo en el que se han incluido además diferentes entrevistas realizadas a la ministra durante la crisis de los incendios.

Tras más de cincuenta minutos de largometraje en los que ha querido poner en valor la labor de las Fuerzas Armadas, la ministra ha criticado a los senadores a los que se les fueron «los ojos al móvil» durante la proyección y comenzó a recitar todos los incendios y efectivos desplegados en los que la UME y el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio han apoyado en su extinción. Después de la interminable lista de los fuegos que han calcinado miles de hectáreas, se ha confirmado que, hasta el 22 de agosto, el Estado ha desplegado 5.600 efectivos y más de 2.000 medios desde ligeros hasta pesados.

Según ha confesado, a pesar de los fuegos «imprevisibles» y que han azotado el territorio español «de manera simultánea», la «rapidez en la intervención y despliegue y en la eficacia del mismo solo es posible gracias a la preparación y la planificación que la UME y las Fuerzas Armadas llevan a cabo durante todo el año».

Según ha afirmado Robles, «el viento, la sequedad y el calor hacía que por las noches no bajase la temperatura», provocando que «solo se pudiese hacer ataque directo al fuego de los militares». Según ha comentado, «la UME ha demostrado sus capacidades para desplegarse ordenadamente sobre el terreno y en un escaso periodo de tiempo con un personal cualitativo».

La ministra de Defensa ha afeado, además, que el PP quiera «ganar relatos» durante las emergencias como la dana y, finalmente, ha exigido que «las comunidades autónomas cumplan con su obligaciones y sus competencias».

La planificación ha sido el eje central de la comisión este martes. La ministra, que ha lamentado las «declaraciones en clave política» de Feijóo durante las emergencias, ha entrado al trapo contra los senadores del PP y se ha dirigido directamente a ellos: «Sabe que los labores de prevención son competencia de las comunidades. Las autonomías deben cumplir su obligación». Ha criticado que se «desvirtuase» el Senado con este tipo de comisiones, confesando que ella irá «encantadísma» a la Cámara Alta a comparecer, aunque se preguntaba «dónde están los líderes autonómicos para comparecer en los parlamentos». «Ustedes no me han traído a rastras, vengo porque considero que tengo que venir», ha considerado Robles, aunque ha confesado que quienes cree que se «van a arrastrar son presidente de las comunidad autónomas» a los parlamentos para comparecer acerca de las decisiones tomadas durante la ola de incendios. Durante el transcurso de la comisión, se han confirmado las comparecencias en sus respectivas Cortes del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, el 9 de septiembre; y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco este viernes.