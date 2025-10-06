Suscribete a
ABC Premium

El plan sobre inmigración del PP ahonda en su distancia con Marruecos

La nueva posición, que prioriza a los hispanoamericanos y advierte a los países de origen, añade tensión

La interlocución con Rabat lleva deteriorada mucho tiempo tras las críticas al giro con el Sahara

Sánchez cede el control de la aduana de Melilla a Marruecos para que pueda elegir la mercancía que quiera

Alberto Núñez Feijóo al frente de su comité de dirección
Alberto Núñez Feijóo al frente de su comité de dirección ABC
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las relaciones entre el PP y Marruecos se han ido desgastando en los últimos tres años hasta el punto de perder prácticamente la interlocución, sin ser capaces de recuperar una mínima sintonía. Alberto Núñez Feijóo desembarcó en la dirección del partido en la primavera ... de 2022, prácticamente al mismo tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez firmaba un giro histórico en la política exterior, que cambió la posición mantenida durante más de 40 años y pasó a apoyar el plan marroquí de autonomía respecto a la excolonia española. Los populares fueron muy duros en sus críticas y, tras algunos equilibrios mínimos durante los meses próximos a las elecciones generales de 2023 –y con la perspectiva de gobernar– han continuado siéndolo por las relaciones desarrolladas entre La Moncloa y Rabat.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app