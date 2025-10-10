Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Vox reta a las comunidades del PP sin presupuestos a adelantar las elecciones

Afronta la negociación desde una posición de fuerza: «Estamos dispuestos a ser malos»

Feijóo pide zanjar el debate del aborto: «Dejen de manosear causas superadas de las mujeres»

El líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles en el Congreso de los Diputados
El líder de Vox, Santiago Abascal, este miércoles en el Congreso de los Diputados Jaime García

Carlos Mullor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox no dará su brazo a torcer en las comunidades autónomas donde los presupuestos no han sido presentados y, si es necesario, rechazará cualquier tipo de acuerdo y forzará un adelanto electoral. En la sede nacional del partido en Bambú son sabedores del crecimiento ... que las encuestas les dan y, a pesar de tildarlas de «distracciones», muestran una posición de poder que podría provocar que los ciudadanos de Aragón o Extremadura tengan que acudir a las urnas de manera adelantada debido a la falta de cuentas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app