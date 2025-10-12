Suscribete a
«Papá, mis amigos no te van a votar»: Vox arrasa entre el votante más joven

La mayoría de dirigentes del PP asume esa batalla como perdida para el próximo ciclo electoral

Sánchez convocará las elecciones cuando Vox esté más fuerte

Dos fiscales del Tribunal Supremo respaldan a un senador del PP contra la censura de Sánchez

Un joven de San Cugat del Vallés (Barcelona) se autorretrata con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en 2024
Un joven de San Cugat del Vallés (Barcelona) se autorretrata con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en 2024
Paloma Esteban

Las tornas han cambiado. El voto joven se ha desplazado y atraviesa un proceso de derechización innegable. Según el CIS uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años piensa votar a Vox en las próximas elecciones generales. El 25% tiene esa ... intención según el barómetro público. Es casi el mismo porcentaje que suman juntos PP y PSOE. En el partido de Santiago Abascal incluso manejan encuestas que dicen que el 50% de los que tienen entre 18 y 20 años podrían terminar votándolos.

