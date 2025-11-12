PP y Vox cercan a Torres por el informe de la UCO: «Era el conseguidor de la trama en Canarias»

En la primera sesión de control del mes de noviembre, los dos principales partidos de la oposición no han perdido la oportunidad de colocar el foco en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala al ministro ... de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, así como los contratos que el Gobierno canario, entonces presidido por Torres, concedió supuestamente a cambio de mordidas a la empresa Soluciones de Gestión.

El ministro ya se declaró inocente en una rueda de prensa la semana pasada después de que la documentación recopilada por la Guardia Civil trascendiera a los medios de comunicación. Cuatrocientos folios que, según él, concluyen que no ha llevado a cabo ninguna actuación fuera de la legalidad. Torres se parapetó en lo que no decía el informe -que no hacía alusión a mujeres prostituidas o pisos de lujo en Atocha-, pero no ha esclarecido aún los aspectos más problemáticos de la investigación llevada a cabo por los agentes.

Por ello, tanto el Partido Popular como Vox han utilizado su turno de palabra este miércoles para insistir al ministro en que esclarezca qué relación mantenía con Koldo García y por qué «coaccionó» a funcionarios para liquidar con la mayor brevedad posible las facturas pendientes con la empresa de la trama.

Noticia Relacionada Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso» José María Aguilera

La diputada del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que Torres celebra el contenido del informe «como si le hubiera tocado la lotería», porque considera que le exonera por omisión, «pero esto no es el final, es solo el principio», ha sentenciado Gamarra. «Ese informe le deja a usted como el cobrador del frac de la trama y como un déspota que coaccionó a funcionarios de Canarias a los que amenazó con volar por los aires», en alusión a uno de los mensajes recogidos por los agentes en los que Torres habla con Koldo y se refiere en esos términos a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez.

Torres se ha curado en salud y se ha jactado una vez más de que ese informe que «el PP pensaba que iba a ser demoledor», no dice nada. «Pensé señora Gamarra que iba a venir en otro tono, y que le pediría perdón a mi familia después de dos años de difamaciones».

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en la misma línea, aseguró que el ministro «se escuda en lo que no dice la Guardia Civil para esconderse de lo que sí dice la Guardia Civil». Ese informe, indicaba la portavoz, «versa sobre la formalización de contratos a dedo a la empresa de la trama cuando usted era presidente, cuando infló el precio del contrato por mascarillas defectuosas. Era usted el facilitador político de la trama cuando era presidente de Canarias».

Pero Torres insiste en su inocencia y en que la propia Guardia Civil indica en las conclusiones finales de dicho informe que es inocente, dándole una vez más a la UCO una función que no le corresponde, la de determinar si alguien es culpable o inocente.

«Voy a seguir y voy a cumplir con mis obligaciones», ha aseverado el ministro después de que la oposición le haya pedido en repetidas ocasiones que sea sincero y dimita. «Yo hablaba con el señor García y entonces no sabía que había una trama corrupta, nosotros solo queríamos traer material sanitario a nuestra tierra», ha concluído el ministro.