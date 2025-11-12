Suscribete a
PP y Vox cercan a Torres por el informe de la UCO: «Era el conseguidor de la trama en Canarias»

El ministro insiste en que el informe le exonera porque no hace mención a «pisos en Atocha y mujeres explotadas»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ep
Inés Ruiz-Jiménez

En la primera sesión de control del mes de noviembre, los dos principales partidos de la oposición no han perdido la oportunidad de colocar el foco en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala al ministro ... de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, así como los contratos que el Gobierno canario, entonces presidido por Torres, concedió supuestamente a cambio de mordidas a la empresa Soluciones de Gestión.

