Sánchez atacará en el Congreso la gestión del PP e insistirá con la mano tendida a Junts

El presidente tendrá que explicar cómo afronta la gobernabilidad tras la ruptura y la corrupción que cerca a su entorno

Pedro Sánchez dará explicaciones este miércoles sobre el bloqueo tras la ruptura con Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Madrid ep

Ainhoa Martínez y Juan Casillas Bayo

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le acumulan las explicaciones. En la sesión de este miércoles, además de hablar en el Congreso sobre las últimas cumbres internacionales, el Consejo Europeo, la situación de los servicios públicos y la corrupción que cerca a su ... Ejecutivo, a su partido y a su entorno familiar, deberá aclarar cómo piensa garantizar la gobernabilidad tras la ruptura anunciada por Junts, que amenaza con bloquear todas las leyes y los Presupuestos Generales del Estado sumando sus votos a los de PP y Vox.

