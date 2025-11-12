Sánchez atacará en el Congreso la gestión del PP e insistirá con la mano tendida a Junts

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le acumulan las explicaciones. En la sesión de este miércoles, además de hablar en el Congreso sobre las últimas cumbres internacionales, el Consejo Europeo, la situación de los servicios públicos y la corrupción que cerca a su ... Ejecutivo, a su partido y a su entorno familiar, deberá aclarar cómo piensa garantizar la gobernabilidad tras la ruptura anunciada por Junts, que amenaza con bloquear todas las leyes y los Presupuestos Generales del Estado sumando sus votos a los de PP y Vox.

El Grupo Parlamentario Popular registró el jueves la petición de comparecencia urgente de Sánchez ante el Pleno «para dar explicaciones sobre cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios». Dicho y hecho. La Junta de Portavoces, con la unanimidad que se requiere para modificar el orden del día de una sesión plenaria, aceptó la solicitud de los populares.

El jefe del Ejecutivo, por tanto, tendrá que rendir cuentas sobre la viabilidad de la legislatura, aunque el Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que está dispuesto a continuar sin anticipar las elecciones generales, incluso sin lograr aprobar ni una vez los presupuestos, que prometió presentar, pero a los que renunció este año tras el órdago de Carles Puigdemont.

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC avanzan cuáles serán las líneas estratégicas que Sánchez tiene previsto desplegar en sede parlamentaria. El presidente se volverá a poner el traje de líder de la oposición a la oposición y atacará al PP por el flanco autonómico, incidiendo en los errores de gestión de los Gobiernos regionales. En concreto, habrá un bloque de su intervención centrado en la Sanidad, para infligir el golpe por la actuación de Juanma Moreno en la polémica de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

El Ejecutivo busca confrontar su modelo con el de los autonómicos y también poner de relieve sus carencias en otras crisis como la generada por la dana en la Comunidad Valenciana –que se ha saldado con la dimisión de Carlos Mazón– o la relativa a los incendios en Castilla y León, otro feudo que se medirá próximamente en las urnas.

Puño de hierro con el PP y guante de seda con Junts. La petición de rendición de cuentas sobre la viabilidad de la legislatura se aprovechará por el Gobierno para desplegar sus armas de seducción ante los de Carles Puigdemont. Sánchez lanzará gestos e insistirá en la mano tendida que ya confirmó como reacción a la ruptura de Junts la semana pasada. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo mantiene inalterable su hoja de ruta legislativa, pese al plante de sus socios, sin los que no les dan los votos para que prospere ninguna iniciativa.

No hay prevista ninguna rectificación sobre el Plan Normativo Anual –el armazón legislativo que confecciona el Gobierno–. «Somos optimistas», aseguran las citadas fuentes, que se muestran confiadas en su capacidad para presentar «propuestas que les gusten» en el futuro. En todo caso, en Moncloa se aferran al calendario y se dan de margen hasta después de las Navidades. «En enero, Dios proveerá», dicen.

El jueves por la mañana, la derecha separatista solemnizó en el Congreso su ruptura con PSOE y Sumar. Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, anunció que su partido interpondrá enmiendas a la totalidad contra todos los proyectos de ley que lleve el Ejecutivo a las Cortes, lo que, junto a los votos de PP y Vox, garantiza un bloqueo legislativo. No en vano, PP, Vox y Junts reúnen 177 diputados, por encima de la mayoría absoluta.

Nogueras enumeró cinco excepciones, pero el resto de proyectos quedarán bloqueados si Junts cumple su amenaza. Ante esa tesitura, y la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura, el presidente deberá exponer cómo conjugará el rechazo cuasi automático a sus iniciativas con la gobernabilidad.