Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña de Oka (Álava)

Se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio

Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares (Álava)
Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares (Álava) ign

Un terremoto de magnitud 4, con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares (Álava) se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, ... según ha informado el departamento de Seguridad.

