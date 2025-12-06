Suscribete a
El País Vasco concentra un tercio de las ayudas contra la exclusión, con solo un 5% de población de España

La tasa de extranjeros que cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la región es diez veces superior a la del resto del país

Antiguos etarras se reciclan para abanderar la lucha contra el racismo en el País Vasco

Una oficina de Lambide, el servicio de empleo del País Vasco, que gestiona la Renta Mínima de Inserción (RMI)
Una oficina de Lambide, el servicio de empleo del País Vasco, que gestiona la Renta Mínima de Inserción (RMI)
Gerard Bono

Bilbao

El año pasado 242.820 personas accedieron en España a la Renta Mínima de Inserción (RMI). Una «red de protección» gestionada por las comunidades autónomas que en 2024 repartió 1.572,4 millones de euros (menos del 1% de lo gastado en pensiones) entre personas en « ... situación de pobreza o exclusión social». De ese monto, según el último informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un tercio del total (470,9 millones) se distribuyó en el País Vasco, que, aunque contaba con un 4,6% del total de población nacional, concentró también a un tercio de los titulares de la RMI en 2024.

