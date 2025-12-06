El País Vasco concentra un tercio de las ayudas contra la exclusión, con solo un 5% de población de España

El año pasado 242.820 personas accedieron en España a la Renta Mínima de Inserción (RMI). Una «red de protección» gestionada por las comunidades autónomas que en 2024 repartió 1.572,4 millones de euros (menos del 1% de lo gastado en pensiones) entre personas en « ... situación de pobreza o exclusión social». De ese monto, según el último informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un tercio del total (470,9 millones) se distribuyó en el País Vasco, que, aunque contaba con un 4,6% del total de población nacional, concentró también a un tercio de los titulares de la RMI en 2024.

El programa recibe un nombre distinto en cada autonomía, que tienen la competencia exclusiva para fijar los requisitos de acceso, el tiempo de duración y las cuantías mínimas y máximas, y es «complementario» y «subsidiario». Es decir, que la cantidad a cobrar se calcula en función de los ingresos declarados (han trascendido diversos casos de fraude), de forma que la RMI completa el dinero que falta hasta alcanzar el umbral mínimo fijado por la comunidad autónoma y siempre que no supere el máximo. Así, pueden cobrarlo ocupados, parados, pensionistas, personas que accedan al Ingreso Mínimo Vital (IMV)... cuando hayan solicitado y agotado previamente todas las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho por otras vías.

De entre todas las autonomías llama la atención el País Vasco, la primera en número de titulares con 70.504 personas con acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el nombre que adquiere la RMI en la región. Unas cifras que suponen el 29% del total, pese a que la población que agrupan las tres provincias vascas es considerablemente menor a otras donde las cifras son inferiores. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, la segunda en la lista con 50.475 titulares de la RMI (un 20,8% del total), pero con más del doble de habitantes (5.319.285 personas por las 2.227.684 del País Vasco).

Otro de los datos que destaca el informe es la elevada tasa de extranjeros que acceden a la RMI (calculada entre los titulares y el total de residentes) en la comunidad autónoma. Mientras que la media nacional es del 1,06% (0,41% entre españoles), en el País Vasco esta crece hasta el 11,35% (2,29% para los españoles en la región). Unos datos que presentó esta semana el diputado del PP vasco, Álvaro Gotxi, para denunciar el «efecto llamada» derivado supuestamente de condiciones mejores y más laxas a la hora de conseguir una asignación de la RGI.

Al respecto, si bien la cuantía mínima fijada de 560,45 euros no se encuentra entre las más altas de España (la más baja es Castilla-La Mancha con 50 euros y la más alta la Comunidad Valenciana con 732,56), en el País Vasco se cobra de media la cantidad más elevada por persona en todo el país con 840,68 euros al mes (la media nacional es de 574,83 euros). Que esta cifra sea mayor o menor depende de variables como el número de personas que conformen la unidad de convivencia. De esta forma, aunque en el País Vasco haya 70.504 titulares de la RMI, los perceptores o beneficiarios alcanzan los 126.086.

Esto supone el 24% de todos los que había en España en el año 2024, 532.070 personas. Una cifra, esta última, en descenso desde el año 2019, cuando esta «red de protección» cubrió a un máximo de 795.861 beneficiarios. Sin embargo, si se compara la situación actual con el año 2003, el primero que figura en los registros con 282.121 personas, el número de ciudadanos que se ha beneficiado de la RMI se ha incrementado en un 88%. En el mismo periodo, el incremento en el gasto total ejecutado es del 430,73%, pasando de los 296,27 millones de euros en 2003 a los 1.572, 4 millones actuales en el conjunto de España..

En cuanto a los requisitos de acceso en el País Vasco, sí destaca un abanico más amplio en cuanto a la edad, pues cuenta con una de las más bajas (18 años) junto a Aragón y Navarra (la Comunidad Valenciana la fija en los 16) y no establece una edad máxima, algo que solo ocurre también en Navarra. Otros son incluso más 'severos' que en otras comunidades autónomas, como la exigencia de estar empadronado 3 años en algún municipio del territorio para poder acceder a la ayuda.

Cuestionados por ABC, desde el PP vasco trasladan que no están en contra de que exista este tipo de ayuda, sino de que esta se «eternice», denunciando la falta de eficacia de Lambide, servicio de empleo vasco, a la hora de implementar mecanismos de inclusión. Como en la gran mayoría de regiones, es preciso estar inscrito como demandante de empleo y formar parte de programas de inserción social para acceder a la RGI, una ayuda que no se extingue siempre que continúen las mismas condiciones que dieron luz verde a su tramitación.

Al comparar los datos del País Vasco y la Comunidad Valenciana, las dos autonomías con más titulares de la RMI, puede verse como en el primer caso se da una permanencia superior. Mientras que en el escenario vasco el grupo con más titulares de la RMI cuentan con la ayuda por un tiempo superior a los cinco años (21.640 personas, el 30% del total), en el valenciano únicamente dos ciudadanos de los 50.475 titulares han estado cobrando esta prestación en un periodo similar.