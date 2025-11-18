La profesora acosada por 50 niños en el País Vasco: «Los menores actúan en grupo, como una 'manada'»

Este lunes saltaba la noticia de que una profesora de un instituto de Plentzia (Vizcaya) era acosada por varios alumnos del centro. En concreto, la docente lleva sufriendo actos vandálicos en su vivienda de Gorliz desde hace ocho años en cada noche de ... Halloween.

El pasado 31 de octubre, se llegaron a congregar hasta 50 menores de alumnos de 1º y 2º de la ESO pertenecientes al IES Uribe Kosta de Plentzia en su vivienda para tirarle huevos y limones, además de proferir insultos contra ella. Por su parte, la Fiscalía de Menores ha abierto una investigación y la Ertzaintza ha abierto diligencias ante la denuncia por acoso presentada por la víctima contra varios alumnos.

En una comparecencia en Vitoria, la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday, ha explicado que el Departamento de Educación ha activado el protocolo de actuación en caso de agresión al personal de los centros públicos, en el momento en el que se ha tenido conocimiento del caso, de acuerdo con los procedimientos establecidos. El centro educativo ha abierto un expediente a un total de 23 alumnos.

Por su parte, la profesora, de nombre Nagore, reveló este hostigamiento hace un año en una carta al director enviada al XL Semanal. En la misiva, publicada el pasado 22 de noviembre de 2024 y firmada con su nombre, denuncia los ataques violentos de los que ha sido víctima en los últimos años, si bien la educadora describe los hechos en tercera persona.

Texto íntegro de la carta de la profesora

Basta de vandalismo

Lamentablemente, se ha vuelto común que en días o vísperas de una festividad (noche del 31 de octubre, del 31 de diciembre o 24 de junio), menores que actúan en grupo, como una 'manada', realicen actos vandálicos. Recientemente, en el pueblo en el que resido, Gorliz (Bizkaia), menores de 12 y 14 años han actuado lanzando huevos, limones y otros objetos a vecinos y propiedades, mostrando un comportamiento que según ellos parece ser una forma de diversión. Lo preocupante es que estos menores consideran que sus actos vandálicos están exentos de consecuencias, como si divertirse a costa de romper, destruir objetos materiales, fachadas de sus vecinos y vecinas o insultar a voz en grito reiteradamente estuviera permitido. Esta creencia del 'todo vale' refleja falta de empatía, respeto y perjudica a su comunidad. No se trata de sancionar o castigar sino de educar en valores constructivos, de asumir las consecuencias de sus actos y de evitar que estos se sigan repitiendo. Es responsabilidad de cada persona y comunidad (familia, educadores, instituciones…) reflexionar y darse cuenta de quién elegimos ser y de qué calidad de vida queremos en cada momento.

Nagore: Gorliz (Bizkaia)