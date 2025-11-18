Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La profesora acosada por 50 niños en el País Vasco: «Los menores actúan en grupo, como una 'manada'»

La educadora envió hace un año una carta al XL Semanal describiendo los ataques sufridos desde hace ocho años

La Fiscalía de Menores investiga el ataque de varios alumnos contra la vivienda de una profesora en Vizcaya

Imagen del instituto Uribe Kosta en Plentzia donde la profesora que ha denunciado haber sufrido acoso por parte de alumnos de ese centro EFE

J. Palomo

Este lunes saltaba la noticia de que una profesora de un instituto de Plentzia (Vizcaya) era acosada por varios alumnos del centro. En concreto, la docente lleva sufriendo actos vandálicos en su vivienda de Gorliz desde hace ocho años en cada noche de ... Halloween.

