Suscríbete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

Testimonios de docentes frente al 'bullying': «Lo más difícil es reconocer si estás ante un caso de acoso o no»

Profesores subrayan la responsabilidad añadida de tutelar los expedientes por conflictos con la mera actividad académica

Más de la mitad de los profesores de Andalucía aguanta insultos o mofas de sus estudiantes en las redes sociales

Casi diez de cada cien alumnos sufren acoso en los colegios de Andalucía

Familias de víctimas de acoso escolar reprochan a la ministra de Educación la falta de medidas: «No ha hecho absolutamente nada»

Una alumna levanta la mano en un aula
Una alumna levanta la mano en un aula VALERIO MERINO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«La dificultad mayor para un profesor, y sobre todo para un tutor, es diagnosticar que está realmente ante un caso de acoso o no, porque las situaciones tensas o de insultos son diarias y se pueden llegar a tomar con relativa normalidad, porque ... estamos hablando de treinta chavales conviviendo diariamente». Quien lo dice es un profesor de un colegio concertado de la Sierra de Huelva con veinte años de profesión y que se ha visto en todo ese tiempo implicado en no pocas situaciones de 'bullying' por su responsabilidad en el equipo directivo del centro educativo en el que se gana la vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app