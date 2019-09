El exnúmero dos de Ciudadanos Euskadi: «En Madrid lo sabían todo, he sido un cabeza de turco» Javier Gómez niega tajantemente que haya intentado propiciar un «trasvase» de dirigentes de su formación al PP vasco

Adrián Mateos Vitoria Actualizado: 27/09/2019 01:59h

El hasta ayer número dos de Ciudadanos Euskadi niega tajantemente que haya intentado propiciar un «trasvase» de dirigentes de su formación al PP vasco. «He sido un cabeza de turco», afirma Javier Gómez, quien asegura que siempre mantuvo informada a la dirección nacional de sus contactos con el partido de Alfonso Alonso.

¿Cómo recibió la noticia de su cese?

A mí me llamó Fran Hervías y me dijo que me iban a cesar porque sostenía una línea estratégica que rompe con lo que ellos quieren propugnar porque rechazan la marca «Suma».

Desde Madrid deslizaron que se debía a un intento de «trasvase» de afiliados al PP vasco.

Eso es una mentira con patas muy cortas. Si hiciera eso sería barriobajero, y además me saltaría a la torera la ley de protección de datos. Merecería la expulsión, y a mí el partido no me ha abierto expediente. Han querido dar una patada hacia arriba y yo he sido un cabeza de turco. Pero he obrado con la más absoluta lealtad.

¿Peligra su estancia en Ciudadanos?

Mire, en Álava hay una junta directiva formada por cuatro personas, y estamos en plena sintonía. Yo les he pedido que no contesten, que no entren en el fango. Yo asumiré las consecuencias, pero le aseguro que si yo saliese, el resto también lo haría. Pero no hemos entrado a valorar qué hacer.

¿Es imposible el acuerdo con el PP vasco?

Eso no lo decido yo ni el PP vasco. El que ha decidido cerrar la puerta es Ciudadanos a nivel nacional. Si nos cortan las alas no puedo hacer nada. Y si rectifican, estupendo. Con el PP vasco tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan, y pusimos sobre la mesa el mismo documento de Navarra Suma. Eso lo sabían en Madrid porque se lo dijimos nosotros. Hemos puesto lo mejor de nuestra parte.