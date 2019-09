Entrevista Alfonso Alonso: «Si veo a Cayetana no me acordaré de lo que ha pasado» El líder del PP vasco cree que se ha conseguido sofocar el incendio con la dirección nacional

Alfonso Alonso (Vitoria, 1967) respira tras la bendición de Pablo Casado al proyecto del PP vasco. El presidente de la formación autonómica incide en el éxito de la Convención de este fin de semana y apuesta por zanjar los debates internos.

¿Sale reforzado el PP vasco de esta Convención?

Yo creo que sí. Salimos con unas ideas muy claras y expresamos cuál es nuestro ideario. También nos ha servido para zanjar esa especie de disputa o separación ente el PP vasco y el PP en el conjunto de España.

En su discurso, Casado lanzó varios «guiños» al PP vasco y aprobó su defensa de las especificidades autonómicas. ¿Es suficiente para cicatrizar heridas tras las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo?

Por supuesto. Yo ya no pienso más en eso, fue un accidente en el camino. El PP vasco está al servicio del proyecto nacional y vamos a trabajar para que Casado sea presidente. Sabemos que tiene sensibilidad territorial y creo que conoce cuál es su papel, que es el de amparar y proteger a las organizaciones territoriales. Es lo que ha hecho.

Otros dirigentes de su partido han hablado de dolor, de enfado. ¿Cómo recibió usted las declaraciones de la portavoz en el Congreso?

Mire, yo llevo 30 años en política y me he equivocado muchas veces. No sé si Cayetana quería decir eso o no. Lo que hice fue mandarle nuestro documento político, que creo que es claro, y ella me deseó mucha suerte para la Convención. Yo creo que habrá ocasión de vernos, y cuando eso suceda ya no me acordaré de lo que ha pasado.

¿Le pide una rectificación, como hizo Borja Sémper?

No, yo no le pido nada. Cuando la vea, como si esto no hubiera ocurrido. Y luego, si hay alguna diferencia respecto a lo que significa la foralidad, estoy abierto a discutirlo. Es importante para nosotros defender una foralidad constitucional que de ninguna manera puede significar una quiebra de la igualdad entre el conjunto de los españoles.

Lo cierto es que no todos en el partido están contentos con el rumbo del PP vasco. Ha habido críticas internas más allá de los dardos de Álvarez de Toledo. ¿Se siente respaldado por Génova?

Yo he oído críticas siempre. Y siempre es un lastre. A veces, a nuestros militantes les cansa estar todo el rato demostrando que están defendido estos valores, que están luchando, que son auténticos. No es algo nuevo, pero creo que era importante un posicionamiento claro por parte del presidente del partido nacional y ayer lo tuvimos.

¿Qué opina de esa oposición de una parte del propio PP vasco?

Puede haber mucha gente que opine. En el partido estas cosas las hablamos dentro, es mi obligación. Yo ahí no veo discrepancias profundas, a veces tenemos discusiones respecto a la línea a seguir como es natural. Pero yo veo muy unido al PP en el País Vasco.

ABC informó del encuentro que Casado mantuvo en Madrid con Iñigo Arcauz, que parece dispuesto a impulsar una renovación en el PP vasco. ¿Qué le sugiere ese movimiento?

Lo leí, y me hizo gracia. Porque ese mismo día yo comí con Pablo Casado. Como el presidente lo dijo en su intervención lo puedo decir, pero yo no se lo conté a los medios. Yo puedo hablar muchas veces con Casado, pero en mi opinión no hay que utilizar estas cosas. La gente tiene que tener respeto por su presidente, y yo pido que se tenga prudencia. Sobre todo los que tienen afán por hacer carrera deben ser prudentes.

Arcauz fue cabeza de lista por Guipúzcoa en las pasadas generales. Si vuelve a haber elecciones, ¿es partidario de que se mantengan las listas?

No creo que sea posible, pero no tiene sentido que me pronuncie sin hablar con la dirección nacional, que es la que tiene la decisión final.

¿Lo dice por Javier Maroto? ¿Qué le parece su decisión de empadronarse en Segovia?

No hay que infravalorar a Javier Maroto, por su trayectoria y por todo lo que ha dado en esta tierra. Yo entiendo lo que ha pasado y al menos se merece que yo no le critique. Es su decisión.

Ayer, Casado ahondó en la importancia de unir a las fuerzas de centroderecha. ¿Es viable la marca «Euskadi Suma»?

Está bien que agrupemos fuerzas en el centroderecha, pero creo que Ciudadanos no está en eso. Yo de hecho lo intenté la pasada primavera y no quisieron. Me dieron un portazo, y no oculto mi decepción. Ahora dicen a nivel nacional que sería muy bueno hacerlo… Pues sí, pero creo que son los de Cs los que tienen que hacer una reflexión.

¿Y con Vox?

Es un partido con el que tenemos diferencias muy profundas. No veo que podamos lanzar una oferta electoral coherente con un partido con el que tenemos tanta distancia. Vox es un partido nacionalista español, y yo no soy nacionalista en absoluto. Pero es que el PP tampoco lo es.