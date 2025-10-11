Quién es quién en el caso Ábalos: el entorno del exministro al que salpica la trama

Los últimos mensajes analizados por la UCO sobre el caso Ábalos dejan claro que en la trama liderada por el exministro y su socio Koldo García salpica a un entorno muy amplio que incluye a la exmujer de este último, encargada de comprar las joyas ... a las amantes del exministro o recoger el dinero cuando se lo pedía su marido; o Víctor Ábalos, el hijo mayor del Responsable de Fomento. Estos son los personajes que aparecen en el entramado.

Koldo García

El exasesor completaba el tándem con Ábalos y era capaz de gestionar junto al exministro los asuntos propios de la Cartera, pero también las gestiones ajenas al trabajo. Era, principalmente, el 'monedero' del también exsecretario de Organización del PSOE y quien gestionaba los pagos y compras a las novias, amantes y prostitutas de su colega. También se encargaba de pasar la pensión a Carlos, el hijo menor de Ábalos.

Patricia Uriz, exmujer de Koldo

Junto a su marido se encargaba de custodiar el dinero de Ábalos y ambos eran los responsables de recibir los sobres del PSOE para hacérselos llegar posteriormente al ministro. Ella, además, compraba las joyas y regalos para las mujeres con las que se relacionaba, incluida su esposa. «Las pulseras de oro blanco suben mucho el precio», le dice Uriz a Koldo en una de sus conversaciones en las que valoran qué joya comprar a una tercera persona.

Joseba García, hermano de Koldo

Los mensajes entre el exasesor ministerial y su entonces mujer reflejan igualmente que el hermano de éste, Joseba, también se habría encargado de hacer recogidas en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, en el marco de unas pesquisas que han aflorado pagos de dinero en sobres por parte del PSOE a García y a Ábalos, algunos de los cuales estarían justificados como liquidaciones por gastos pero otros no, según concluyó la Guardia Civil. «Joseba va ahora a por la primera parte de Ferraz, que le da Celia», escribió Uriz a su marido el 16 de diciembre de 2020, a lo que éste contestó: «Ok».

Celia Rodríguez, trabajadora del PSOE

Celia aparece identificada en el informe de la Guardia Civil como una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE que se encargaría de avisar a Koldo de cuándo podía ir a recoger el dinero. «Cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y según me dijo el de Jose. He mandado un motorista», avisó Uriz a Koldo el 26 de junio de 2019, según consta en otro mensaje. También reclamaba las facturas para justificar las salidas de caja. En uno de los mensajes entre Celia y Koldo, ella le indica que acaba de cobrar 1.077,78 euros «que incluye el viaje en avión a Canarias y otros pequeños gastos de hotel». «En principio solo tengo una factura de 378,60 euros que me dio directamente Ábalos y que estoy a la espera de la firma. Ya nos comentas si te pasas a recogerlo o envías a alguien», puntualizaba.

Los hijos de Ábalos

Víctor Ábalos Aguado, hijo del político, de 43 años, sería «el custodio del dinero en efectivo que podría pertenecer» a su padre, tal y como lo define la Guardia Civil. Por una de las grabaciones analizadas se deduce que en apenas dos años éste habría entregado a su vástago 470.000 euros.

Tatiana Ábalos, profesora en Alicante y segunda hija de Ábalos, también figura en los informes de la UCO por pedir a Koldo que le hiciera una transferencia de 4.472,33 euros a una cuenta bancaria a nombre de Fiadelso, por lo que los agentes aseguran que se han encontrado indicios de su participación en dicha sociedad, de la que incluso se encargaría a petición de su padre.

Carlos Ábalos recibía una pensión de su padre, pero que efectuaba Koldo García al menos entre 2014 y 2024, así como otros gastos para el dentista. Se observa que del total recibido por el vástago, 17.508,80 euros procederían de «una fuente de ingresos no declarada».

Rocío es la hija mayor del matrimonio formado por Ábalos y Carolina Prendes y la que reside en un pequeño piso en Madrid cuya propiedad comparte al 50% con su madre y que fue asaltado hace solo unos meses para llevarse dos ordenadores, un móvil y una cámara de fotos. En ese apartamento residió durante un tiempo Koldo García, pero tuvo que dejarlo después del divorcio de Ábalos dado que el exministro cedió la titularidad en favor de su hija y de su exmujer.

Amantes y prostitutas

Andrea, Michel, Ofelia, Gabriela o Rosa son algunos de los nombres que se repiten en los últimos mensajes investigados por la UCO. Terceras personas para las que el ministro ordenaba pagos y regalos como joyas, vuelos en 'business' u hoteles con spa. La única reconocida como pareja es Andrea, una malagueña 35 años menor que el exministro.

Jésica Rodríguez, 'la 1'

Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos que llegó a cobrar 44.000 euros sin ir a trabajar y vivía a gastos pagados en un piso en plena Plaza de España de Madrid. A ella se referían como 'la 1' en las conversaciones entre Koldo y su mujer a la hora de hacer pagos o comprar regalos para diferenciarla del resto de mujeres con las que Ábalos tenía relación. Para ella también tenía caros obsequios entre los que se incluyen un Iphone y joyas.

Víctor de Aldama

El comisionista es ya un miembro antiguo en esta trama. Era quien pagaba el piso de la Plaza de España en la que durante al menos tres años residió Jésica Rodríguez a través de su socio, Alberto Escolano. Representante de la empresa Soluciones de Gestión, se llevó contratos del Gobierno por 53 millones de euros para traer material sanitario a España. Él sostiene que consiguió dichos contratos gracias a que hizo pagos periódicos a Koldo García, exasesor del ministro, así como al propio Ábalos.

Alberto Escolano

El socio de Aldama sería el responsable de costear el alquiler de Jésica Rodríguez en el centro de Madrid y facilitar una casa en La Alcaidesa (Cádiz). También habría ejercido de intermediario en la compra de una casa en pleno paseo de la Castellana por un precio por debajo del valor de mercado que finalmente no se llevó a cabo.