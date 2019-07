Las seis noticias imprescindibles de hoy, martes 9 de julio

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de esta mañana, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Fracasa la reunión entre PP, Cs y Vox en la Asamblea para intentar desbloquear la investidura

Fracasa la reunión entre PP, Cs y Vox en la Asamblea para intentar desbloquear la investidura. Así, la Comunidad de Madrid continúa sin un pacto para poder investir a la popular Isabel Díaz Ayuso y este miércoles se celebrará una investidura sin candidato. «No habrá candidato a la investidura», ha sentenciado Ignacio Aguado, que ha comparecido ante los medios al término de la reunión. «No he sido capaz de convencer a la señora Monasterio de que no bloqueara la investidura de Díaz Ayuso», ha dicho el líder de Cs en la región.

2. Un sindicato policial denuncia la agresión a seis agentes durante el acoso a Ciudadanos en el Orgullo

La comitiva de Ciudadanos fue recibida por los manifestantes entre insultos y gestos de rechazo y, en un momento dado, otros manifestantes realizaron una sentada para que no pudieran seguir y bloquear su camino. También les lanzaron agua y una botella de plástico vacío.

El sindicato Unión Federal de Policía denunció ayer la agresión a seis policías que escoltaban a políticos de Ciudadanos, y criticó que el dispositivo policial desplegado para el evento fue «insuficiente» ante las circunstancias sobrevenidas.

3. Podemos acusa a Sánchez de querer ir a elecciones tras fracasar su quinta reunión

Quinta reunión y quinto intento fallido de desbloquear un acuerdo de investidura. El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se han reunido este martes durante más de una hora y media en el Congreso de los Diputados sin éxito. Los líderes siguen enrocados en su posición y a 15 días de la sesión de investidura no han logrado asentar las bases de un acuerdo.

«Pedro Sánchez nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio», han revelado fuentes del grupo parlamentario de Podemos tras el encuentro. «Constatamos que no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único», han apuntalado. La relación entre PSOE y Podemos está más dañada a cada reunión que pasa. El ruido ha terminado por contaminar el ambiente. Fuentes de Ferraz explican que la negociación ha saltado por los aires cuando Iglesias ha pedido dirigir una vicepresidencia de Gobierno y Sánchez se ha negado tajantemente. Desde la dirección de Podemos aseguran a ABC que no se ha hablado de ese tema y niegan que el secretario general haya demandado el sillón.

4. Jeremy Corbyn pedirá un segundo referéndum y defenderá la permanencia en la UE

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha dicho este martes que pedirá al nuevo primer ministro conservador que someta a referéndum su acuerdo de «brexit» y ha avanzado que, si eso sucede, su formación defendería la permanencia en la Unión Europea (UE).

En una carta a las bases tras una reunión de la directiva laborista, indicó que el partido «haría campaña por la permanencia frente a una salida sin acuerdo o un pacto 'tory' que no proteja ni la economía ni el empleo».

5.Tafalla intenta sobreponerse a la riada con toneladas de solidaridad

Inundaciones en Tafalla a causa de las intensas lluvias - CEDIDA

«No, yo vivo tres calles más arriba» o «No es mi casa, pero como si lo fuera» son algunas de las frases escuchadas esta mañana en la l ocalidad navarra de Tafalla entre la multitud de vecinos que, fregona en mano, llevan desde la pasada noche tratando de ayudar a minimizar los cuantiosos daños producidos por la tormenta que ayer dejó cerca de 100 litros de lluvia y 46 sólo en media hora.

Caminar por la calle Martínez de Espronceda era lo más parecido a una película de terror. Coches superpuestos unos sobre otros, muebles, enseres, escombros cubiertos de barro en la acera y todas las tiendas reventadas por el agua que llegó a alcanzar los 2 metros de altura. Es lo más parecido a un paisaje catastrófico.

6. Almeida dará un «cheque vivienda» de 150 euros para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid - Maya Balanya

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado hoy que dará una ayuda de 150 euros al mes a los jóvenes madrileños menores de 35 años que lleven empadronados al menos cinco años y que pretendan pagar un alquiler en la capital.

Así lo ha indicado durante su intervención en el foro inmobiliario « Futuro del mercado de alquiler de la vivienda» organizado por el diario «Expansión», donde ha reiterado que el problema de la vivienda, junto con los problemas de movilidad sostenible y contaminación, son los principales retos a los que se enfrenta su equipo de Gobierno.